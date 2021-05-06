Турчак: ОНФ стал ведущим общественным движением в России

Партия «Единая Россия» считает Общероссийский народный фронт (ОНФ) ведущим общественным движением страны, с которым делает общее дело, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в поздравлении ОНФ с 10-летием.

Президент Владимир Путин предложил создать ОНФ 10 лет назад на конференции «Единой России». «За это время ОНФ превратился в ведущее общественное движение страны, объединив сотни тысяч неравнодушных граждан, волонтеров, активистов», – цитирует ТАСС Турчака.

Он подчеркнул, что «Единая Россия» тесно сотрудничает с ОНФ по самым разным направлениям. «Мы вместе делаем общее дело, трудимся во благо России, ее процветания и благополучия граждан», – сообщил секретарь генсовета.

Глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов обратил внимание, что все десятилетие своего существования Фронт «поднимает острые проблемы граждан России, отстаивает их интересы, объединяет людей, готовых делать добрые дела».

В официальном Telegram-канале ОНФ отмечается, что при создании Фронта его главными задачами стали «контроль за исполнением указов и поручений главы государства, борьба с коррупцией, вопросы повышения качества жизни и защиты прав граждан». «Впереди у Народного фронта новые задачи – мониторинг исполнения Послания президента РФ Федеральному собранию, а значит, работы [хватит] еще на годы вперед!», – указывается в публикации.