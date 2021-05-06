 

Президент Киргизии решил модернизировать водозабор у таджикской границы

06.05.2021, 20:56, Новости дня
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Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил модернизировать водозабор «Головной» на границе с Таджикистаном, в районе которой в конце апреля произошел вооруженный конфликт, сообщила пресс-служба главы государства.

Свое решение киргизский лидер озвучил во время посещения Баткенской области, где расположено сооружение. Он также попросил местных жителей не поддаваться на провокации со стороны Таджикистана и пообещал обеспечить их безопасность от погромов и боевых действий, передает ТАСС.

«Я буду направлять особые усилия для поддержки Баткенской области. Мы не позволим кому-либо претендовать на киргизские земли», – сказал Жапаров.

Ранее в пресс-службе киргизского МЧС сообщили, что во время конфликта на киргизско-таджикской границе были разрушены более 200 объектов недвижимости. 

Утром в понедельник Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода воинских подразделений от линии государственной границы. Количество пострадавших в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии увеличилось до 189 человек.

Напомним, Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы. Кроме того, Киргизия предложила Таджикистану создать комиссию по поддержанию мира. Днем ранее республики договорились создать комиссию по ревизии военной техники на границе.



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