Учёные представили реалистичную голограмму, до которой можно дотронуться

Сегодня развитие современных технологий шагает огромными темпами. Казалось бы, только недавно исследователи запустили эру жидкокристаллических экранов, а разработчики преподнесли человечеству сгибаемые смартфоны. Но предела совершенству нет. Энтузиасты решили удивить фанатов технологий. Недавно ими было представлено изобретение, способное создавать в воздухе образ объёмного изображения без дополнительных приспособлений, тем самым ознаменовав новейшую эпоху визуализаций в реальности.

Настоящее открытие совершили исследователи из Университета Бригама Янга (Brigham Young University). Они смогли спроецировать копию объёмного изображения в воздух. Обычно голограмма создавалась при помощи многослойных экранов – отражателей, но в этом случае разработчикам удалось вывести 3D-картинку на открытое пространство. Ее даже можно потрогать или как-то повзаимодействовать с ней.

На момент 2018 года была представлена презентация прототипа, имеющего название Optical Trap Display. Эта технология оснащена оптическими ловушками и имеет систему из 2 лазеров. Один создает основу для трансформирования в воздухе частиц, второй выполняет функцию подсвечивания разнообразными оттенками.

По прошествии трех лет команда ученых вернулась с уже доработанным и улучшенным проектом. Сейчас система может не только показывать объёмное изображение, но и позволяет двигать его и взаимодействовать им с другими объектами. Так как размер проекции еще очень мал, то для возможности полноценно наблюдать за полученным изображением потребуется обзавестись фотоаппаратом, имеющим макрообъектив.

Ученые не теряют надежды, что их работа по разработке голограммы получит в будущем шанс создавать полноценные и компактные очки дополненной реальности, где образы различных визуализаций возникают прямо перед глазами, не требуя использовать дополнительные отражатели, экраны и другие «помехи».

Источник: 3dnews.ru