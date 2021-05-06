У людей старше 100 лет обнаружены особые гены долгожительства

Учёные исследовали ДНК людей старше 100-летнего возраста. В их клетках были обнаружены особые гены, отвечающие за долгожительство.

Итальянские исследователи изучили вопрос продолжительности жизни человека. Для этого они проанализировали данные людей, чей возраст перешагнул отметку в 100 лет. Как оказалось, их клетки содержат особые гены со специфическими функциями. Обнаруженный тип генома долгожителей улучшает способности ДНК к восстановлению. Результаты работы специалисты научной группы опубликовали в издании Newatlas.

Эксперты сравнили генный материал старожилов и молодых людей, проживающих в одном регионе Италии. Вследствие возраста организм долгожителей более изношен, также у них множество связанных с этим заболеваний. Сотрудники кафедры экспериментальной, диагностической и специальной медицины Болонского университета выявили в ходе работы пять измененных генов. Задействовав методологию компьютерного анализа, они обнаружили экспрессию трёх разных генов вследствие генетической изменчивости.

Все обследованные люди возрастом свыше 100 лет имели меньше генных мутаций. Благодаря особенностям генома они смогли избежать увеличения изменений, разрушительно действующих на организм. Это стало своеобразной защитой от целого ряда недугов, присущих пожилым людям. Дальнейшие исследования помогут лучше узнать процесс восстановления ДНК. Именно он является одним из главных механизмов для увеличения продолжительности жизни.

Источник: solovei.info