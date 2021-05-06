 

У людей старше 100 лет обнаружены особые гены долгожительства

06.05.2021, 20:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные исследовали ДНК людей старше 100-летнего возраста. В их клетках были обнаружены особые гены, отвечающие за долгожительство.
Итальянские исследователи изучили вопрос продолжительности жизни человека. Для этого они проанализировали данные людей, чей возраст перешагнул отметку в 100 лет. Как оказалось, их клетки содержат особые гены со специфическими функциями. Обнаруженный тип генома долгожителей улучшает способности ДНК к восстановлению. Результаты работы специалисты научной группы опубликовали в издании Newatlas.

Эксперты сравнили генный материал старожилов и молодых людей, проживающих в одном регионе Италии. Вследствие возраста организм долгожителей более изношен, также у них множество связанных с этим заболеваний. Сотрудники кафедры экспериментальной, диагностической и специальной медицины Болонского университета выявили в ходе работы пять измененных генов. Задействовав методологию компьютерного анализа, они обнаружили экспрессию трёх разных генов вследствие генетической изменчивости.

Все обследованные люди возрастом свыше 100 лет имели меньше генных мутаций. Благодаря особенностям генома они смогли избежать увеличения изменений, разрушительно действующих на организм. Это стало своеобразной защитой от целого ряда недугов, присущих пожилым людям. Дальнейшие исследования помогут лучше узнать процесс восстановления ДНК. Именно он является одним из главных механизмов для увеличения продолжительности жизни.

Источник: solovei.info



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / Мнение: Новые штрафы для иностранных агентов

25.07 / Мнение: Новый Рубеж!

16.02 / Кристина Агилера поделилась редким фото с женихом Мэттью Ратлером

24.03 / Мнение: Подготовка к весне

14.07 / Мнение: Может ли Светлана Тихановская стать президентом Беларуси?

09.09 / Путин быстро уберет Лукашенко, когда тот подпишет документы об интеграции – политолог

01.10 / Ксения Собчак ответила обвинившему ее в клевете мужу Бородиной

17.02 / Мнение: Письмо: “Ответила взаимностью”

21.12 / Мнение: Цветы для Сталина

04.05 / Мнение: АД и РАЙ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика