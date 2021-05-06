Вассерман объяснил значение базы в Судане для России

Популярный журналист и публицист Анатолий Вассерман прокомментировал строительство российской базы в Судане. По его словам, появление опорного пункта в стратегически важном регионе подтверждает статус РФ как великой державы.

Политолог объяснил, что Российская Федерация в буквальном смысле сумела добиться такого положения. Страна пережила временный развал в 1991 году, правительству удалось объединить под одно руководство разрозненные земли, которые занимают одну седьмую часть суши всей планеты.

На сформировавшейся территории находится огромное количество всевозможных полезных ископаемых, и, естественно, желающих попользоваться ими вполне достаточно.

«Россия зарекомендовала себя как великая держава», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также сделал акцент на военно-промышленных возможностях РФ.

«Мы можем не только отбиться от любого противника, но и многим другим странам дать возможность защитить себя. Мы сейчас главный в мире экспортер безопасности», — уточнил он.

Публицист добавил, что каждой великой державе необходимо охранять границы и торговые пути, будь то суша или морское судоходство. Отсюда и следует строительство базы в Судане.

«Мы обеспечиваем сравнительно дешевый сухопутный маршрут между Европой и Азией и можем также обеспечить морской маршрут, который значительно короче существующего. Но это также означает, что мы должны обеспечить безопасность морской торговли», — считает Вассерман.

По его мнению, строительство пункта материально-технического обеспечения российского военно-морского флота в Порт-Судане вписывается в планы РФ по защите торговых путей в акватории Красного моря.

«Если мы не будем во всех этих местах находиться, мы добьемся только того, что их займут те, кто крайне незаинтересован в нашем благополучии», — заключил публицист.

Россия и Судан заключили соглашение на строительство ПМТО в декабре 2020 года. В рамках договоренностей Москва разметит в Порт-Судане до 300 военнослужащих, жилые и складские помещения, а также пирс под остановку до четырех военных кораблей, включая судов с ядерным реактором.