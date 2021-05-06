Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком

Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком, подчеркнули в Офисе президента.

“Ранее такой отпуск отцу ребенка, бабушке, дедушке или другим родственникам, фактически ухаживающим за ребенком, предоставлялся на основании справки с места работы или учебы матери о том, что она вышла на работу до окончания срока ее декрета. Таким образом закрепился дискриминационный подход, согласно которому право отца или других родственников на отпуск по уходу за ребенком было производным от права матери, то есть только мать могла делегировать право на декрет другим. Поэтому в случаях, когда мать ребенка, например, является самозанятым лицом или физлицом-предпринимателем, отец тоже не мог воспользоваться отпуском по уходу за ребенком”, – сообщили в ОПУ.

Закон, подписанный президентом, вводит новый вид отпуска – одноразовый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

“Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не состоит в браке с матерью ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду либо другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним”, – уточнили в релизе.

Документом установлено право отца и матери, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

В ОПУ отметили, что закон создаст в Украине предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства.

Контекст:

Верховная Рада Украины приняла 1 декабря 2020 года в первом чтении законопроект №3695, уравнивающий права матерей и отцов по уходу за ребенком.

Авторы законопроекта признали, что закрепился дискриминационный подход, по которому право отца на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста понимается как производное от права матери на такой отпуск.

15 апреля парламентарии проголосовали за закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком.

—