Каленюк после встречи Блинкена с представителями гражданского общества: Он в шоке от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”

“Госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в “Нафтогазі”. Для него важным есть сильные антикоррупционные институты, в частности прекращение атак на антикоррупционное бюро по стороны власти. Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления”, – сообщила Каленюк.

По ее словам, в США и в Блинкена “есть четкое понимание, что коррупция – это угроза нацбезопасности Украины”. Кремль использует ее для гибридной войны против Украины и против идеи самой демократии.

https://www.facebook.com/dkaleniuk/posts/10159354881419188

Контекст:

В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это его первый визит в Украину как госсекретаря.

6 мая Блинкен провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций, главой МИД Украины Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием.

Во время встречи со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым Блинкен обсудил реформы в Украине и назначение главы НАК “Нафтогаз України”. “Отдельно во время встречи [стороны] обсудили вопрос о выполнении закона Украины “Об управлении объектами государственной собственности” по поводу назначения председателя правления “Нафтогазу”, – говорится в сообщении пресс-службы аппарата Рады.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили экс-топ-менеджера компании и бывшего и.о. министра энергетики Украины Юрия Витренко. Срок его полномочий – один год.

На следующий день, 29 апреля, спикер Государственного департамента США Нед Прайс напомнил о необходимости приверженности реформам и об уважении к корпоративному управлению в энергетическом секторе Украины.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Всемирный банк и Международная финансовая корпорация (IFC) заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” с целью увольнения Коболева. “Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления”, – сказано в заявлении.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета НАК “Нафтогаз України” подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

По мнению бывшего и.о. министра экономики Украины Павла Кухты, ситуация с увольнением главы “Нафтогазу” задержит транш МВФ.

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