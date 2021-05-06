 

Politico назвало возможные площадки для вероятной встречи Байдена с Путиным

06.05.2021, 20:50, Новости дня
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СМИ отмечает, что страна, где пройдет такая встреча, “станет центром международного внимания как минимум на 24 часа”.

Издание пишет, что, по сообщениям СМИ, Швейцария, Финляндия и Австрия уже предложили свои города в качестве потенциальных площадок. По данным Politico, Хельсинки, скорее всего, имеют меньше всех шансов стать местом встречи Путина с Байденом, поскольку там российский президент встречался с предыдущим американским лидером Дональдом Трампом.

Вместе с тем издание со ссылкой на аналитиков и бывших американских чиновников пишет, что площадками для переговоров Байдена с Путиным могут стать столицы других стран, например Исландии, Чехии, Словении или Азербайджана.

Politico отмечает, что в середине апреля представитель Чешской Республики предложил принять Путина и Байдена в Праге, но это приглашение может больше не иметь силы, поскольку отношения между РФ и Чехией с тех пор резко ухудшились.

Контекст:

Байден вступил в должность президента США 20 января.

Его первый телефонный разговор с главой Кремля состоялся 26 января. Байден в беседе с Путиным подтвердил “решительную поддержку” Вашингтоном суверенитета Украины. Путин отметил, что нормализация отношений между РФ и США “отвечала бы интересам обеих стран и всего международного сообщества”.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Второй разговор двух президентов состоялся 13 апреля на фоне эскалации ситуации на востоке Украины.

Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму, а также предложил Путину провести в третьей стране встречу на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией”.

Место и точное время проведения переговоров между Байденом и Путиным неизвестно. Байден говорил, что предложил главе Кремля лично встретиться этим летом в Европе. О готовности принять возможный саммит заявили Финляндия, Австрия и Исландия.

Байден в июне приедет в Великобританию и Бельгию, а также посетит саммит стран “Большой семерки” (G7) и саммит НАТО. Он надеется, что во время этой поездки сможет встретиться с Путиным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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