“Мы действительно стоим на краю пропасти”. Генсек ООН заявил о рекордном повышении температуры Земли

“Концентрация углекислого газа поднялась до нового максимума – на 148 % выше доиндустриального уровня. Это самый высокий уровень за три миллиона лет. Три миллиона лет назад температура Земли была на 3 градуса выше, а уровень моря – примерно на 15 метров. В прошлом году было уже на 1,2 градуса по Цельсию жарче, чем в доиндустриальные времена – опасно близко к 1,5 градусному пределу, установленному научным сообществом”, – сказал Гутерриш.



По его словам, человечество движетя “к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу века”.



“Мы действительно стоим на краю пропасти. Но если мы будем работать вместе, мы сможем предотвратить наихудшие последствия нарушения климата и использовать восстановление после пандемии COVID-19, чтобы направить нас на более чистый и зеленый путь”, – заявил генсек ООН.

Он отметил, что для решения проблемы изменения климата необходим баланс между смягчением последствий и адаптацией, подкрепленный финансовой и технологической поддержкой развивающихся стран.

“Ежегодные затраты на адаптацию только в развивающихся странах оцениваются в $70 млрд, а к 2030 году они могут вырасти до $300 млрд. Я повторяю свой призыв к донорам и банкам развития обеспечить, чтобы по крайней мере 50% финансирования борьбы с изменением климата было направлено на адаптация и устойчивость”, – сказал Гуттериш.

Контекст:

4 ноября 2016 года вступило в силу Парижское климатическое соглашение, которое предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали более 180 стран, в том числе Украина.

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