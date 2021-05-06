Прокуратура будет настаивать на экстрадиции из Испании подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане – Донской

Об этом начальник департамента спецрасследований Офиса генпрокурора Алексей Донской рассказал “Украинской правде” 6 мая.

О задержании подозреваемого полиция Испании проинформировала 5 мая.

“Мы только получили информацию от Департамента международного сотрудничества Нацполиции. Они сообщили Офису генерального прокурора и подтвердили факт такого задержания. Мы будем настаивать на экстрадиции и содержании его под стражей. Если испанская сторона будет требовать дополнительные документы, то мы предоставим”, – сказал он.

Имени подозреваемого Донской не назвал. По его словам, речь идет о мужчине, которого подозревают в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа 20 февраля 2014 года возле Киевской консерватории.

Ему сообщили о подозрении в январе 2018-го, вызывали к прокурору на 25-е и 26 января, но он уклонился от следствия и покинул пределы Украины, рассказал Донской.

Контекст:

Протесты, которые получили название Евромайдан, а позже – Революция достоинства, продолжались по всей стране с 21 ноября 2013 года до конца февраля 2014 года. Митингующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). После массового расстрела активистов 18–20 февраля тогдашний президент Виктор Янукович бежал из страны.

За время Евромайдана погибло более 100 человек, сотни получили ранения. По данным Министерства внутренних дел Украины, погибших сотрудников правоохранительных органов было 17.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”, в организации преступления – Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

Ответственность за гибель двух участников спецподразделения “Беркут” взял на себя активист Иван Бубенчик.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Парасюк в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона рассказывал, что на Майдан одно и то же оружие передавалось из рук в руки, чтобы ответственность за стрельбу несли все вместе. Он подчеркнул, что огонь открыли в ответ на стрельбу со стороны правоохранительных органов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—