Мнение: Часовые демократии



Часовые демократии.

1. Основной посыл междусобойчика США и зависимых от них стран – усиление борьбы против Китая и России. Заводилами выступали США и Британия, которые с трудом скрывали свое желание действовать по лекалам предыдущей Холодной войны, даже не смотря на то, что "демократические одежды" порядком поистрепались.

2. Себя организаторы провозглашают защитниками либерального миропорядка основанного на правилах, скромно опуская незначительный факт, что это правила устанавливаемые США. По-сути, группа стран декларирует свое желание декларировать свои правила и заставлять других им следовать.

3. На уклонистов от этого миропорядка, участники хотят оказывать давление, чтобы они изменили свою политику и согласились с подобным положением вещей. Фактически, речь идет об охранителях старого миропорядка, которые будут противостоять тем странам, которые стремятся его изменить. Китай, Россия, Иран и прочие, в рамках этой логики – ниспровергатели старого миропорядка. Вольные или невольные.

4. На встрече и в итоговом документе было много болтовни про угрозу со стороны России и Китая, а также "авторитаризма" в целом. Специально для усиления антикитайского фронта, на саммит подтянули Индию, которую США уже не первый год обхаживают, именно с прицелом на вовлечение в анти-китайский фронт.

5. В целом, данная конференция лишний раз показала, что Холодная война будет разгораться и будет является основой международных отношений ближайших десятилетий. Главная проблема новой Холодной войны, пока что не вырабаоты условия ее ведения. Эти условия будут сформированы в предстоящих локальных войнах и гибридных конфликтах.

PS. Кстати, США и Украина заявили, что Россия заявив об отводе войск от границы с Украиной, на самом деле ничего не отводит и якобы у границы с Украиной сосредоточено от 75 до 80 тыс. человек.

Подобные открытия помнится совершались и в Сирии, когда после заявлений Путина о том, что Россия выводит войска из Сирии, их там обнаруживалось еще больше. Война – это путь обмана. Холодная война тут ни разу не исключение.

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