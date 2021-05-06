Мнение: Границы и организм
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В ленте сегодня увидела, а вчера по радио в машине слушала эту жуткую рекламу.
И у меня есть идеи подобной рекламы для других компаний.
Для производителей одежды.
– Порадуй зрительные колбочки цветами!
– Побалуй фасонами свои и чужие хрусталики!
Для парфюмеров.
– Сделай презент своим обонятельным луковицам!
Для производителей косметики.
– Приласкай свой эпидермис! Он у тебя такой бедняга.
И если луковицы должны плясать как маленькие чипполины, эпидермис может сидеть, опустив хвост как старый пес.
Можно пойти и дальше.
Если рассмотреть анатомию желудка, там много красивых и звучных названий.
Мне нравятся большой сальник и малый сальник. Они могут радоваться жирной колбасе, например, или сосискам.
Любую еду можно рекламировать, упоминая желудочный сфинктер. Он похож на египетского сфинкса.
В желудке есть даже орган с названием “привратник”, как в описании ада Данте.
Кишечник – тоже богатая тема. Нежным составом того же мороженого можно радовать не только свои вкусовые сосочки, но и свои кишечные ворсинки.
Волосяные чешуйки и так часто упоминаются в рекламе шампуней, но можно их персонифицировать, представить в виде чешуйчатых рептилий.
А можно показать целое семейство монстров: волосяная луковица, волосяной сосочек, волосяной корешок.
И пусть они все радуются силиконам или, наоборот, их отсутствию. Пусть улыбаются во весь беззубый или зубастый рот.
Но с волосяными луковицами, кожными чешуйками и зрительными колбочками реклама звучит не так отвратительно как реклама со вкусовыми сосочками.
Вкусовые сосочки все равно – рекордсмены по противности.
Как думаете, почему, друзья?
Это задача на границы.
Источник: Эволюция
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