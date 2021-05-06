Мнение: Границы и организм

В ленте сегодня увидела, а вчера по радио в машине слушала эту жуткую рекламу.

И у меня есть идеи подобной рекламы для других компаний.

Для производителей одежды.

– Порадуй зрительные колбочки цветами!

– Побалуй фасонами свои и чужие хрусталики!

Для парфюмеров.

– Сделай презент своим обонятельным луковицам!

Для производителей косметики.

– Приласкай свой эпидермис! Он у тебя такой бедняга.

И если луковицы должны плясать как маленькие чипполины, эпидермис может сидеть, опустив хвост как старый пес.

Можно пойти и дальше.

Если рассмотреть анатомию желудка, там много красивых и звучных названий.

Мне нравятся большой сальник и малый сальник. Они могут радоваться жирной колбасе, например, или сосискам.

Любую еду можно рекламировать, упоминая желудочный сфинктер. Он похож на египетского сфинкса.

В желудке есть даже орган с названием “привратник”, как в описании ада Данте.

Кишечник – тоже богатая тема. Нежным составом того же мороженого можно радовать не только свои вкусовые сосочки, но и свои кишечные ворсинки.

Волосяные чешуйки и так часто упоминаются в рекламе шампуней, но можно их персонифицировать, представить в виде чешуйчатых рептилий.

А можно показать целое семейство монстров: волосяная луковица, волосяной сосочек, волосяной корешок.

И пусть они все радуются силиконам или, наоборот, их отсутствию. Пусть улыбаются во весь беззубый или зубастый рот.

Но с волосяными луковицами, кожными чешуйками и зрительными колбочками реклама звучит не так отвратительно как реклама со вкусовыми сосочками.

Вкусовые сосочки все равно – рекордсмены по противности.

Как думаете, почему, друзья?

Это задача на границы.