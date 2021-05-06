 

Мнение: Опровержение

06.05.2021, 20:18, Разное
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Минприроды опровергло сообщения об ужесточении правил сбора грибов, ягод и березового сока. Россияне могут свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать данные продукты, сообщили в министерстве.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок.

В этой новости интересно даже не то, хотело ли Минприроды выпустить подобные приказы или нет. Интересно то, что новость вообще никого не удивила. Творчество чиновников безбрежно и не ограничено вообще ничем. Что, понятно, неудивительно: если в России их число больше, чем во всем Советском Союзе, то чем-то же они должны заниматься.

А раз улучшения жизни нет и не предвидится, то логика подсказывает, что вся эта прорва занимается в основном тем, что измысливают – как сделать жизнь окончательно невыносимой. И это не абстрактное предположение, а реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно: бесконечные "оптимизации", каждая из которых если и решает какую-то проблему, то на ее месте создает десять новых – это давно норма жизни.

А раз так – то запрет собирать грибы-ягоды мог легко родиться в недрах просто потому, что не будет его – запретят что-нибудь другое.

Источник: Эль Мюрид



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