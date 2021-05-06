Мнение: Планета Вода, насекомятина и упорные немецкие экологи

1. Существует довольно распространённое заблуждение, что планету Земля следовало бы называть планетой Вода, поскольку 71% земной поверхности покрыт океаном, и ещё несколько процентов ледниками. Однако если посмотреть на объём воды по сравнению с землёй на Земле, то переименование уже не выглядит хорошей идеей:

https://vividmaps.com/earths-surface-visualized/

Если собрать всю воду на земле в сферу, то получится маленькая планетка диаметром в 1385 километров, что в 9,2 раза меньше, чем диаметр Земли. Так уж получается, что бóльшая часть земной земли скрыта под тонким слоем воды, что и создаёт водяную иллюзию.

2. Если вдруг кому-то не нравится идея перехода на искусственное мясо – не беда. Ведь есть и естественные альтернативы, как спасти планету от испускаемых скотами газов:

https://t.me/vmarahovsky/1877

Свежий лонгрид в Би-Би-Си призывает европейцев и всех землян доброй воли перестать кочевряжиться.

«Сельское хозяйство – главный виновник утраты мирового биоразнообразия и один из главных источников выбросов парниковых газов. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), на животноводство приходится 14,5% мировых выбросов.

«Мы находимся в эпицентре массового вымирания, в разгаре климатического кризиса, и при этом нам каким-то образом необходимо кормить растущее население», – говорит энтомолог Сара Бейнон, которая занимается разработкой еды на основе насекомых на экспериментальной ферме в Уэльсе, – «мы должны менять, и мы должны изменить многое».

Выращивание насекомых требует куда меньше земли, энергии и воды, чем традиционное земледелие, и имеет значительно меньший углеродный след. По данным исследования ученых из Университета Вагенингена в Нидерландах, сверчки производят на 80% меньше метана, чем коровы, и в 8-12 раз меньше аммиака, чем свиньи. Метан является очень мощным парниковым газом, который оказывает влияние на глобальное потепление в 84 раза более сильное, чем CO2. Аммиак – это едкий газ и загрязнитель воздуха, вызывающий подкисление почвы, загрязнение грунтовых вод и наносящий ущерб экосистемам».

3. Немецкие экологи из организации НАБУ (название «зелёной» планеты из «Звёздных войн») в очередной раз подали иск против «Северного потока-2», из-за чего строительство снова может затянуться:

https://lenta.ru/news/2021/05/04/riski/

https://lenta.ru/news/2021/05/05/eksperty_eco/

То, что газ является самым экологичным топливом, экологи проигнорировали. Их не смутил провал всех предыдущих экологических исков, они не хотят думать о том, откуда Германии брать дешевую и, в отличие от ветра и солнца, надёжную энергию после закрытия немецких АЭС и запланированного отказа от углеводородов.

Россия ранее приложила немалые усилия для того, чтобы выстроить деловые и дружеские связи с немецкими энергетиками. Возможно, мы действовали не совсем правильно (в отличие от тех же американцев).

Возможно, нам бы стоило подружиться и с немецкими экологами тоже: выдавать им бесплатные путёвки в Сибирь («зелёные лёгкие» планеты), показывать закрытые вредные производства, водить экскурсии на современные безопасные атомные электростанции. Россия невероятно много делает для мировой экологии, а немцы это не ценят.