 

Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

06.05.2021, 20:02, Новости дня
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Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

На вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, Жан-Пьер ответила: «Да, мы поддерживаем», передает ТАСС. 

Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО. 

Напомним, украинский посол в Берлине сообщил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.



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