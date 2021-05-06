Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

На вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, Жан-Пьер ответила: «Да, мы поддерживаем», передает ТАСС.

Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.

Напомним, украинский посол в Берлине сообщил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.