 

В ЕС задумались о формировании оперативных военных сил

06.05.2021, 20:02, Новости дня
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Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы, сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Мы должны быть лучше подготовлены Мы вернулись к идее формирования подразделения быстрого реагирования, которое могло бы действовать первым в случае кризиса», – цитирует РИА «Новости» Борреля. 

Отмечается, что речь идет о группировке в пять тыс. человек для быстрого развертывания в случае возникновения кризисной ситуации. Их оснастят всем необходимым, включая транспорт и вооружение. Создание общеевропейских оперативных сил поддержали 14 государств, в их числе Франция и Германия. 

Ранее сообщалось, что Пентагон планирует выделить почти 18 млрд долларов на разработку, производство и обслуживание нового истребителя для перехвата ракет из КНДР или Ирана.



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