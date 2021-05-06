 

Зак Снайдер сообщил, что не работает над «Звездными войнами»

06.05.2021, 19:58, Разное
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Зак Снайдер, который выступил в качестве режиссера четырехчасовой версии фильма «Лига справедливости», сообщил, что не справился бы с работой над такой франшизой, как «Звездные войны». Объяснил он это чрезмерным «прессингом» со стороны киностудии.
Снайдер высказался о том, что ему как человеку, имеющему четкое мнение насчет того, как следует снимать фильмы, крайне трудно работать над проектами по чужим правилам. К данному выводу он пришел после совместной работы с «Warner Bros». Повторять данный опыт Снайдер не собирается.

В одном из своих интервью он отметил, что хорошо знаком со «Звездными войнами» и хотел бы создать фильм, связанный с ними, но боится, что ему не удастся это пережить. Такими откровениями Снайдер поделился с The Sunday Times – и теперь стало ясно, что слухи о его работе над фильмом неправдивы. Все вопросы касательно франшизы стоит задавать не ему, а непосредственно компании Lucasfilm, которая занимается производством.

Источник: gamemag.ru



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