Зак Снайдер сообщил, что не работает над «Звездными войнами»

Зак Снайдер, который выступил в качестве режиссера четырехчасовой версии фильма «Лига справедливости», сообщил, что не справился бы с работой над такой франшизой, как «Звездные войны». Объяснил он это чрезмерным «прессингом» со стороны киностудии.

Снайдер высказался о том, что ему как человеку, имеющему четкое мнение насчет того, как следует снимать фильмы, крайне трудно работать над проектами по чужим правилам. К данному выводу он пришел после совместной работы с «Warner Bros». Повторять данный опыт Снайдер не собирается.

В одном из своих интервью он отметил, что хорошо знаком со «Звездными войнами» и хотел бы создать фильм, связанный с ними, но боится, что ему не удастся это пережить. Такими откровениями Снайдер поделился с The Sunday Times – и теперь стало ясно, что слухи о его работе над фильмом неправдивы. Все вопросы касательно франшизы стоит задавать не ему, а непосредственно компании Lucasfilm, которая занимается производством.

Источник: gamemag.ru