 

Врач-онколог предупредил россиян о главном предвестнике рака легких

06.05.2021, 19:58, Разное
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Врач-онколог и хирург Иван Карасев пояснил о том, как россиянам предупредить развитие рака. Эксперт назвал главный признак, являющийся предвестником онкологии легких.
Рак является одним из самых опасных заболеваний, ежегодно уносящих сотни тысяч жизней. Для того чтобы не допустить усугубления заболевания, крайне важно вовремя обнаружить симптомы его развития. Хирург и онколог Иван Карасев описал главные признаки рака лёгких, обнаружив которые, следует немедленно обратиться в больницу для тщательного обследования.

В первую очередь необходимо быть внимательными к любым затруднениям дыхания или одышке, а также к частому кашлю. Именно они могут свидетельствовать о развитии опухоли в трахее и бронхах. Чтобы исключить наличие злокачественного новообразования, необходимо сдать все анализы, которые назначит врач после консультации. Появившиеся на слизистой полипы могут сильно увеличиваться, поэтому они подлежат удалению как потенциально опасные, независимо от того, злокачественные они или обычные.

Есть вероятность, отмечает Карасев, что рак даст знать о себе уже тогда, когда габариты новообразования станут огромными. К тому же перечисленные симптомы можно легко перепутать с проявлениями бронхиальной астмы либо заболеваниями респираторного типа. Стоит помнить, что только ранняя диагностика способствует принятию своевременных мер и спасению жизни.

Источник: rg.ru



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