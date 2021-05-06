 

Россия покидает МКС

06.05.2021, 19:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

О том, что Российская Федерация приняла окончательное решение по выходу из участия в проекте эксплуатации МКС, прозвучало заявление вице-премьера Юрия Борисова. Он отметил, что порядка 70% собственного времени космонавтам приходится тратить на осуществление ремонта и обслуживания станции, и это представляет собой факт нерационального использования ценного рабочего времени.
В планах РФ сейчас – сосредоточить внимание на том, чтобы была создана собственная орбитальная станция, дал пояснение вице-премьер. Стоит заметить, эти же задачи стоят сейчас перед Соединёнными Штатами и Китаем. Необходимо помнить, что начало эксплуатации МКС пришлось на 1998 год, и в этом проекте принимали участие аэрокосмические агентства 15-ти стран. Но с течением временем на МКС стали нарастать технические проблемы. Появилась масса неисправностей, устранение которых полностью не представляется возможным. С тех пор мало что изменилось.

По словам руководителя полета Владимира Соловьева, на МКС имеется несколько трещин, через которые происходит утечка воздуха. Недавно они были загерметизированы, но приборы фиксируют, что воздух продолжает уходить.

Источник: rusargument.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.02 / Собянин: Московские студенты возвращаются к очному обучению

20.02 / Дело о нападении на маяк в Петербурге получило неожиданный поворот

19.10 / Под звуки Rolling Stones и при участии Евгения Стычкина: Ольга Сутулова рассказала, как прошли роды

28.08 / Мнение: Правильный ракурс

15.07 / «Рабочее место должно быть безопасным»

12.02 / Ученые нашли изначальное место появления Стоунхенджа

08.09 / Михаил Боярский опубликовал архивную фотографию с Ксенией Собчак и Людмилой Нарусовой

07.08 / Милонов поддержал предложенные Осташко меры преследования преступников ВСУ

23.11 / В России анонсировали первое дарвинистское реалити-шоу «Арена», где участники из регионов будут бороться за качественное лечение от COVID-19

30.04 / Вдова Кирка Дугласа Энн Байденс скончалась на 103-м году жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика