Россия покидает МКС

О том, что Российская Федерация приняла окончательное решение по выходу из участия в проекте эксплуатации МКС, прозвучало заявление вице-премьера Юрия Борисова. Он отметил, что порядка 70% собственного времени космонавтам приходится тратить на осуществление ремонта и обслуживания станции, и это представляет собой факт нерационального использования ценного рабочего времени.

В планах РФ сейчас – сосредоточить внимание на том, чтобы была создана собственная орбитальная станция, дал пояснение вице-премьер. Стоит заметить, эти же задачи стоят сейчас перед Соединёнными Штатами и Китаем. Необходимо помнить, что начало эксплуатации МКС пришлось на 1998 год, и в этом проекте принимали участие аэрокосмические агентства 15-ти стран. Но с течением временем на МКС стали нарастать технические проблемы. Появилась масса неисправностей, устранение которых полностью не представляется возможным. С тех пор мало что изменилось.

По словам руководителя полета Владимира Соловьева, на МКС имеется несколько трещин, через которые происходит утечка воздуха. Недавно они были загерметизированы, но приборы фиксируют, что воздух продолжает уходить.

Источник: rusargument.ru