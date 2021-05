“Пока Москва не выберет мир вместо конфликта”. Блинкен заявил, что РФ продолжит платить за агрессию на Донбассе

“Вместе с союзниками и партнерами США продолжат заставлять Россию платить цену, пока Москва не выберет мир вместо конфликта”, – отметил Блинкен.

Госсекретарь США назвал “мрачным моментом”, когда он вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополитом Епифанием возлагал цветы к Стене памяти в честь украинцев, “погибших в результате агрессии России на Донбассе”.

Somber moment today as Metropolitan Epiphaniy, @DmytroKuleba and I laid flowers honoring Ukrainians who lost their lives as a result of Russia’s aggression in the Donbas. Along with Allies & partners, we continue to impose costs on Russia until Moscow chooses peace over conflict. pic.twitter.com/u26rwDMKca

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021

Контекст:

В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это его первый визит в Украину как госсекретаря.

6 мая Блинкен провел встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, представителями парламентских фракций, главой МИД Украины Кулебой, предстоятелем ПЦУ Епифанием, а также представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов.

По словам Блинкена, перед Украиной стоят два вызова – РФ и коррупция. “Эти два элемента взаимосвязаны, потому что Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы против интересов украинского народа”, – подчеркнул госсекретарь США.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума, который состоялся 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В марте 2014 года в отношении России были введены экономические санкции Соединенными Штатами, Евросоюзом и некоторыми другими странами. Санкционные пакеты несколько раз продлевались, расширялись и ужесточались. Последний раз США продлили на год эти санкции 3 марта 2021 года.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов ЕС за посягательство на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. В их числе – запрет на экономические отношения с Крымом и Севастополем (действует до 23 июня 2021 года), а также ограничительные меры в отношении отдельных секторов российской экономики. В списке оказались 177 физических и 48 юридических лиц, а сами санкции продлили до 15 сентября 2021 года).

—