“Экстраординарная ситуация”. В ЦИК заявили, что ищут решение для установления результатов выборов в округе №87

В ЦИК напомнили, что 1 мая Верховный Суд признал противоправными действия комиссии по установлению результатов выборов в округе №87, а также отменил протокол ЦИК от 22 апреля с результатами выборов. Но суд отказал истцу в удовлетворении других исковых требований, в частности относительно обязательства комиссии продолжить действия по установлению результатов выборов и принятия решения ЦИК, которым обязать окружную комиссию составить уточненный протокол об итогах голосования с учетом сведений о подсчете голосов избирателей, указанных в протоколах отдельных участковых избиркомов.

Как указали в пресс-службе, Большая Палата Верховного Суда обратила внимание на то, что отсутствие 504 бюллетеней с голосами за одного кандидата при наличии установленного количества поданных голосов за каждого кандидата влияет на установление результатов выборов

“Учитывая выявленную разницу между количеством голосов, поданных за двух кандидатов, а также на количество бюллетеней, по которому установлено несоответствие, возможность установления того, кто из кандидатов набрал наибольшее количество голосов, вызывает обоснованное сомнение”, – говорится в сообщении.

Большая Палата Верховного Суда отметила, что в этом деле речь идет не только о предполагаемом нарушении прав истца, но и о выполнении государством его обязанности по проведению свободных и честных выборов.

“Суд считает, что несмотря на отсутствие законодательных оснований, учитывая, в частности, принцип верховенства права, комиссия должна была принять меры реагирования для достоверного установления результатов выборов в сложившейся ситуации, а не только применять положения закона. По мнению Большой Палаты Верховного Суда, у Комиссии есть полномочия, предусмотренные законом “О Центральной избирательной комиссии”, согласно которым она может обеспечить гарантию установления результатов волеизъявления избирателей”, – говорится в сообщении.

В ЦИК сообщили, что в мотивировочной части постановления Большой Палаты Верховного Суда “изложен ряд выводов о возможных дальнейших действий ЦИК по установлению результатов выборов или принятии иного решения для обеспечения права на свободное волеизъявление граждан Украины”.

“На сегодня возникла экстраординарная ситуация, при которой однозначного юридического выхода нет, поэтому ЦИК ищет оптимальные действия и решения, которые могут быть приняты для установления достоверных результатов выборов в пределах ее полномочий, определенных законом Украины “О Центральной избирательной комиссии” и законом Украины “О выборах народных депутатов Украины”, с учетом судебных решений и п. 20 ч. 1 ст. 92 Конституции Украины”, – заявили в комиссии.

Контекст:

28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87, по данным Центризбиркома, составила 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателей, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87.

12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе. В “Опоре” рассказали, что решение суда не меняет ничего. Старший советник по правовым вопросам общественной сети Ольга Коцюруба отмечала, что ранее суды признали недействительными результаты выборов на пяти участках округа, поэтому нужно было составить уточняющий прокол.

12 апреля ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования. 15 апреля он был составлен.

22 апреля ЦИК установил победу Вирастюка. В ходе обсуждения проекта постановления комиссии один из ее членов отметил, что нельзя однозначно установить, повлияло ли исчезновение бюллетеней в этом округе на результаты выборов. По его словам, Центризбирком не может это выяснить, так как у него нет функций досудебного расследования.

Гражданская сеть “Опора” сообщает, что согласно протоколу, Вирастюк получил 15 536 голосов избирателей, а Шевченко – 15 114.

5 мая ЦИК не зарегистрировал Вирастюка нардепом из-за отсутствия правовых оснований. Причиной стало то, что вечером 1 мая Большая палата Верховного Суда признала противоправными действия ЦИК по установлению результатов выборов в округе №87 и отменила протокол от 22 апреля, согласно которому Вирастюк признавался победителем выборов.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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