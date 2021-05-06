 

Евросоюз впервые допустил третьи страны к общему оборонному проекту

06.05.2021, 19:56, Новости дня
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Канада, Норвегия и Соединенные Штаты станут первыми третьими странами, которые будут приглашены для участия в проекте PESCO, уточнили в релизе.

“Их опыт внесет вклад в проект, а вместе с ним и в улучшение военной мобильности внутри и за пределами ЕС. Это область общего приоритета и общих интересов в наших трансатлантических отношениях. Это сделает оборону ЕС более эффективной и будет способствовать укреплению нашей безопасности”, – прокомментировал высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель.

В пресс-службе Европейского Совета добавили, что военная мобильность проекта PESCO – стратегическая платформа, обеспечивающая быстрое и беспрепятственное перемещение военного персонала по территории ЕС.

5 ноября 2020 года Совет принял решение, устанавливающее общие условия, при которых третьи страны могут быть приглашены для участия в отдельных проектах PESCO.

Контекст:

Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе в декабре 2017 года официально утвердили решение о запуске новой программы в сфере обороны PESCO (Permanent Structured Cooperation, “Постоянное структурное сотрудничество”). Они постановили ускорить работу над Европейским фондом обороны и принять в 2018 году Европейскую программу оборонного промышленного развития, чтобы начать финансирование PESCO.

В программе принимают участие 25 стран. Она предусматривает более тесное сотрудничество в сфере безопасности и обороны между странами ЕС, позволяет развивать совместные оборонные возможности и инвестировать в совместные проекты. Также она предусматривает повышение оперативной готовности национальных вооруженных сил.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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