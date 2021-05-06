Мнение: ПРЕДПИСАНИЕ



За стенкой опять загрохотало.

Слыша возню, крики, грохот бьющейся посуды, Яков Вениаминович ворочался в кровати, силясь заснуть. Он пытался укрыться подушкой, часто вставал, выходил курить на балкон, но ничего не помогало.

Наконец, не выдержал, оделся и пошел разбираться.

Скандалы продолжались давно. Почти с самого момента, как он приехал сюда, с небольшими интервалами на выходные. Женщина за стенкой кричала, чаще плакала. Это было невыносимо слушать. Её плач и истерики порядком выматывали его. Ему было искренне жаль девушку. Он встречал иногда соседку с печальными глазами в подъезде, которую унижал, по всей вероятности, её супруг. Она виновато прятала глаза, стесняясь своего положения, бурчала себе под нос ” Здрасти”, и стремительно исчезала.

Как то он поймал её за руку:

– Почему вы не обратитесь в милицию?

Девушка высвободила руку и молча, потупив глаза, быстро удалилась.

В душной, маленькой комнате, участковый без особого интереса слушал его, махая, как веером, фуражкой возле лица.

Когда Яков Вениаминович закончил, милиционер беспомощно развел руками в стороны.

– А что мы можем? Ничего мы не можем. Состава преступления нет. Заявления потерпевшей нет. Медицинских заключений тоже нет. Один свидетель непонятно чего.Подумаешь, шум за стеной. Может, телевизор смотрят, боевик какой…

***

Дверь открыл молодой человек. За его спиной быстро, из комнаты в комнату, пробежала знакомая уже ему девушка в разорванном халате и заплаканные лицом. Парень недовольно уставился на Якова Вениаминовича:

– Чо надо, старый?!

– Я ваш сосед. Вы сильно шумите. Жену бьете или кто она вам там..Спать невозможно.

Сосед криво усмехнулся и упёрся обеими руками в косяк.

– Тебе то что? Валокординчику накапай себе, папаша!

Дверь хлопнула. Яков Вениаминович вздохнул, постоял на площадке в раздумьях немного, после чего вернулся в свою квартиру.

***

– Давление у вас высокое, мой друг! -недовольно потряс головой седой главврач, старинный приятель Якова Вениаминовича, снимая тонометр с его здоровенной , волосатой ручищи,- Да и сердечко пошаливает!

– Я в космос лететь не собираюсь, Артем Федорович! – застегивая пуговицы на рукаве, ответил пациент, глядя в окно.

– Ну- да, ну-да..- согласился глав врач,- Но процедуры я всё таки бы тебе назначил, Яков Вениаминович. Физиотерапию, электрофорез, массаж..

– Электрофорез, массаж…,- зло передразнил его пациент.- Баловство одно! Ты ещё валокординчику попить посоветуй!

– Что то случилось ?- вопросительно посмотрел на него приятель,- Может, обстановку сменить тебе? Съезди в санаторий. Проветрись, развейся, погуляй там на природе!

– Обстановку сменить стоит. Квартиру поменять если только!

– Так серьезно всё?!- спросил Артем Федорович.

Яков Вениаминович всё это время безучастно смотревший в окно, перевел взгляд на главврача. И долго, очень пристально смотрел в его лицо, потом стиснул губы, выдохнул, хотел что то сказать, но промолчал.

– Я тебе вот, что скажу, как врач! Есть одно хорошее предписание для тебя. Для нас всех! В нашем возрасте, Яша, проблемы нужно засовывать далеко в ж..,- Артем Федорович запнулся и через секунду продолжил,- Закапывать, как можно глубже..Волноваться- себе дороже!

– Закопаешь тут..- вместо прощания, хлопнул дверью пациент.

***

-Ну, вот! Совсем другое дело! -главврач приобнял Якова Вениаминовича за плечи, месяцем позже,- Огурец! Не узнаю!

Артём Федорович не мог остановится, радуясь за приятеля. Он поверх очков разглядывал визитера.

– Узнаю старую гвардию! Помолодел! Похорошел! Как и говорил- Хоть в космос запускай! Решилась таки проблема!?

Яков Вениаминович забрал анализы:

– Валокординчику попил..

И уже перед самым уходом задержавшись перед дверью, кинул:

– Спасибо тебе, Артём Федорович, за хорошее предписание. Я, как говорится, четко следовал указаниям врача..

***

Поздним вечером возле дома остановилась машина. Пикнула сигнализация и в подъезд вошёл молодой человек. Открыв дверь, он на минуту остановился. Света не было и в холе было темно. Парень постоял, пока глаза не привыкли к мраку и сделал шаг в темноту.

В подъезде молодого человека ждали. Чья то сила сначала грубо толкнула, затем, молниеносно прижала его к стенке, возле батареи. Одна рука схватила за гениталии, другая за ключицу, предплечьем сдавив горло.

Парень в панике попытался дернуться, но хватка была такой крепкой, а пальцы сжались так сильно, что в глазах у него потемнело.

– Не рыпайся, сынок..я в морпехе сорок лет без малого. Дернешься- удавлю, как куренка.- раздался спокойный, уверенный голос,- Будешь слушаться, умрёшь достойно. Без мучений..

Рука расслабилась и потащила его, в раз погрузневшее тело, на выход. Молодой человек попытался что то крикнуть, но голос сдавило спазмом и болью, он сдался, покорно подчинившись силе. Его грубо закинули в багажник, в котором уже лежала лопата.

В лесу, он, стоя на коленях, опознал в похитителе своего пожилого соседа.

– Копай.- тихо приказали ему.

Молодой человек только начал приходить в себя. Он с ужасом поглядел на машину, на которой его привезли, на темный лес, на Луну, на лопату. Перед его глазами пробежала жизнь, которой вот- вот придет конец. Он упал Якову Вениаминович под ноги, обнял обеими руками его за берцы и зарыдал:

– Только не убивайте! Я все сделаю, что скажете! Я больше никогда не буду!- запричитал он как ребенок, размазывая слезы по испуганному у лицу,- Пожалуйста!!

Нехорошо запахло. Яков Вениаминович брезгливо поморщился, высвободил ноги и направился к машине. Молодой человек ещё долго полз за ним по земле, не веря своему спасению.

В эту ночь, он долго не мог уснуть. Яков Вениаминович лежал в кровати, по привычке прислушиваясь к шуму за стеной.

Наконец , успокоившись, он повернулся набок. И перед тем как заснуть , тихо сказал:

– Вообще- то , Артем, ты прав. В нашем возрасте проблемы нужно засовывать глубоко…Ну ты, сам как врач, лучше меня знаешь куда..

( С) Рустем Шарафисламов

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