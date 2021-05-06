Мнение: Наступление Талибана в провинции Баглан

На фоне вывода войск США и НАТО из Афганистана, войска Талибана захватили часть столицы провинции Баглан – старый город, а также район Бурка к востоку от Баглана (там под контроль Талибана перешло несколько деревень и 5 военных баз и форпостов).

Талибы захватили штаб полиции, десятки КПП и опорных пунктов, большую часть административных объектов.

Также сообщают о падении города Шари Джадид, где Талибан взял пленных и трофеи. Также без большого сопротивления.

В плен попало более 100 солдат и полицейских. Талибы утверждают, что только солдат и ополченцев за последние 3 дня сдалось в плен более 150 человек.

Сдача оружия талибам https://twitter.com/Himat75/status/1390124688635056141 Кроме того, в районе Бурка талибы при отступлении афганской армии уничтожили 7 Хамви и взяли различные трофеи.

Оставшиеся верными режиму в Кабуле заняли круговую оборону в одном из районов на севере города, которая называется Новый города. Талибы предложили им сдаться, но те отказались и отбили атаки талибов, нанеся им потери.

Несколько офицеров вместе с подчиненными во время занятия города перешли на сторону Талибана (заявляют, что дезертиров набралось до 200 человек, причем они перешли на сторону Талибана вместе с оружием и техникой). Судя по публикуемым цифрам (хотя скорее всего там как минимум часть пленных и дезертиров в сводках пересекаются), центральное правительство потеряло в Баглане до двух батальонов пехоты, если не больше, причем большую часть даже не в боях.

Талибы сейчас бродят по улицам, стреляют в воздух

https://twitter.com/ArianaNews_/status/1390268141637443584, выкрикивают про победу и развешивают свои флаги. Часть населения бежала в районы под контролем военных.

Из Кабула на север отправились отряды коммандос, с целью деблокировать окруженных и выбить Талибан из города.

Руководство армии заявляет, что отступление из старого Баглана было тактическим маневром.

Такие набеги на крупные города уже случались и ранее, в частности, в таком же стиле Талибан брал 2 раза Кундуз, после чего его оттуда выбивали.



Обстановка в столице сейчас примерно такая. Талибы контролируют старый город, но атаки на новый город отражены.

Есть сообщения, что деблокирующие группы добрались до окруженных и сейчас они уже не отрезаны от своих. Тем не менее, дороги в Баглан оспариваются Талибаном. Обстановка в провинции близка к критической.



Уничтоженные "Хамви" в районе Бурка.



Парадные фото штурмовых отрядов Талибана.

Стоит отметить, что на видео реальных боевых действий этих пафосных деятелей в новой форме очень редко когда встретишь, как правило боевики Талибана одеты куда как скромнее и проще, а это скорее отряды для пропаганды "нового облика" Армии Талибана, который весьма далек от реального облика боевиков среднестатистического полевого командира.

С другой стороны, в случае полной победы Талибана, легко представить, как они начнут свою армию упаковывать уже в единообразную форму.



Пленные афганские военные.



Брошенный форпост афганской армии.

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