Элли Голдинг и Каспар Джоплинг рассекретили имя и пол новорожденного ребенка

Скрывать пол, а соответственно и данное младенцу имя, для новоиспеченных знаменитых родителей, дело обычное. Разве что королевские особы не имеют таких привилегий и как правило, в тот же день сообщают подданным все главные данные о только что родившемся наследнике престола. Ну, и по традиции, новый член королевской семьи приветствует публику сразу же, как только выписывается из больницы. Правда, на руках у матери.

Звезды кино, телевидения и музыканты, вправе сами выбирать – когда и как сообщать публике личные новости. Даже те звезды, которые максимально близки к монаршим особам. Например, любимая певица британской королевской семьи – Элли Голдинг, которая совсем недавно впервые стала мамой. О том, что у артистки родился ребенок, сообщил ее муж Каспар Джоплинг в сторис своего Instagram в начале мая.



Невероятно благодарен! Я никогда не высказывался о публичном внимании, связанном с работой Элли. Но сейчас, в этот волшебный и личный момент, мы были бы благодарны, если бы смогли наслаждаться приватностью. Спасибо всем, – сообщил Каспар Джоплинг. Сообщить общественности пол, имя и точную дату рождения ребенка пара решила оригинальным образом, дав объявление в газете Times в разделе “Рождение, смерть и браки”. В сообщении сказано, 29 апреля 2021 года у Елены (настоящее имя певицы) Голдинг и Каспара Джоплинг родился сын – Артур Эвер Уинтер Джоплинг. Для тех, кто газет не читает, Каспар сделал публикацию в Instagram с фото из Times. И подписал цитатой из Екклесиаста, одной из книг иудейского Священного Писания.

Лучше услышать укоры мудрого, чем восхваления глупца – написал Джоплинг.

Напомним, Элли Голдинг и Каспар Джоплинг встречаются с 2017 года. Слухи о романе появились весной, а уже летом пара подтвердила отношения, отправившись вместе в отпуск на остров Капри. В августе 2018-го они объявили о помолвке, дав объявление в специальном разделе газеты The Times:

Объявлено об обручении Каспара, сына достопочтенного Николаса Джоплинга из Йоркшира и миссис Джейн Уорд-Алдам из Йоркшира, и Елены, дочери мистера Артура Голдинга из Хартфордшира и миссис Трейси Самнер из Уэст-Мидлендс. Британская певица вышла замуж за Каспара Джоплинга 1 сентября 2019 года. В тот день поздравить новобрачных к Йоркскому собору приехали Кэти Перри и Орландо Блум, Сиенна Миллер с бойфрендом Лукасом Цвинером, принцессы Беатрис и Евгения с мамой Сарой Фергюсон, Джеймс Блант с супругой и многие другие.