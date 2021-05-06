Боррель заявил о «незаинтересованности» РФ в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

Евросоюз (ЕС) считает, что РФ якобы не расположена к достижению окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе, что «мы обсудили Россию, недавнее наращивание сил на границе с Украиной, эскалацию напряженности и реализацию Минских соглашений, что является единственным путем к долгосрочному решению», передает ТАСС.

«Похоже, что РФ не хочет быть вовлеченной в это», – сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины.

Между тем в Германии призвали «закрыть тему Украины» и сблизиться с Россией.