 

Боррель заявил о «незаинтересованности» РФ в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине

06.05.2021, 19:08, Новости дня
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Евросоюз (ЕС) считает, что РФ якобы не расположена к достижению окончательного урегулирования конфликта на Украине, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель сообщил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе, что «мы обсудили Россию, недавнее наращивание сил на границе с Украиной, эскалацию напряженности и реализацию Минских соглашений, что является единственным путем к долгосрочному решению», передает ТАСС.

«Похоже, что РФ не хочет быть вовлеченной в это», – сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины.

Между тем в Германии призвали «закрыть тему Украины» и сблизиться с Россией.



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