 

В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро

06.05.2021, 19:08, Новости дня
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В результате перестрелки в метро бразильского Рио-де-Жанейро погибли 22 подозреваемых и один офицер полиции, ранения получили два пассажира поезда и два полицейских, сообщили местные СМИ.

По информации портала G1, в результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью в северной зоне Рио-де-Жанейро погибли 23 человека, информирует РИА «Новости». 

Ранее бразильцу Эдуарду Фаузи, арестованному в РФ и обвиняемому на родине в нападении с коктейлями Молотова на офис продюсерской компании, отказали в убежище в России. 



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