 

Ученые: Кошки любят сидеть с воображаемых коробках

06.05.2021, 19:04, Разное
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Во время пандемии было проведено гражданское исследование. Оно помогло выяснить, что кошки любят сидеть не только в картонных коробках, но и в иллюзорных.
Хозяева кошек уже давно раскрыли секрет своих питомцев о том, что те любят сидеть в пустых коробках. Ученые, заинтересовавшись данным вопросом, пришли к открытию, что представители семейства кошачьих отлично себя чувствуют и любят находиться в коробках, которых на самом деле нет.

Ученые провели тесты для проверки визуального восприятия у кошек. Итоги экспериментов показали, что не имеет значения – реальная коробка или воображаемая, коты одинаково ценят оба варианта.

Основу тестов создали по принципу квадрата Каниши, суть которого заключается в том, чтобы создать оптическую иллюзию четырехугольной фигуры, будь то квадрат или прямоугольник. Сделать это очень просто, при помощи скотча или клейкой ленты, создавая 4 сплошные линии.

Ученые поделились наблюдениями и сообщили, что кошки выбирают иллюзию ничуть не меньше, нежели реальные объемные коробки. Это свидетельствует о том, что мурлыки не видят разницы между субъективными и реальными контурами.

Источник: glas.ru



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