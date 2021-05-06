Ученые: Кошки любят сидеть с воображаемых коробках

Во время пандемии было проведено гражданское исследование. Оно помогло выяснить, что кошки любят сидеть не только в картонных коробках, но и в иллюзорных.

Хозяева кошек уже давно раскрыли секрет своих питомцев о том, что те любят сидеть в пустых коробках. Ученые, заинтересовавшись данным вопросом, пришли к открытию, что представители семейства кошачьих отлично себя чувствуют и любят находиться в коробках, которых на самом деле нет.

Ученые провели тесты для проверки визуального восприятия у кошек. Итоги экспериментов показали, что не имеет значения – реальная коробка или воображаемая, коты одинаково ценят оба варианта.

Основу тестов создали по принципу квадрата Каниши, суть которого заключается в том, чтобы создать оптическую иллюзию четырехугольной фигуры, будь то квадрат или прямоугольник. Сделать это очень просто, при помощи скотча или клейкой ленты, создавая 4 сплошные линии.

Ученые поделились наблюдениями и сообщили, что кошки выбирают иллюзию ничуть не меньше, нежели реальные объемные коробки. Это свидетельствует о том, что мурлыки не видят разницы между субъективными и реальными контурами.

Источник: glas.ru