 

Социальная сеть Clubhouse станет доступна для Android

06.05.2021, 19:04, Разное
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Быстро набравшая популярность социальная сеть Clubhouse начала тестироваться для запуска на устройствах Android. Ранее пользоваться ею могли исключительно владельцы девайсов Apple.
На IOS социальная сеть стала доступна еще весной прошлого года и имела большой успех и положительные оценки пользователей, в связи с чем было принято решение выпустить ее и на площадку Android.

Создатели приложения переживали, что она не сможет одержать победу или хотя бы быть на одном уровне с такими крупными социальными сетями, как Instagram и Facebook, но оказалось совсем наоборот. В начале 2021 года люди проявили к ней колоссальный интерес и начали массово скачивать и использовать. С наступлением весны разработчики заметили, что пользователей стало меньше, а новые стали прибавляться реже, популярность приложения резко снизилась.

Было принято решение, которое должно привлечь новых пользователей и исправить проблему, а именно – запустить проект на Android-устройствах. Вероятнее всего, это действительно поможет увеличить число юзеров социальной сети. Clubhouse отличается от других социальных сетей, в нем все основано не на публикации снимков, а на общении голосовыми сообщениями.

Первоначально на приложение обратила внимание аудитория из Китая, потому что власти не считали его опасным и оставили в открытом доступе. Пользователи стали делиться мнениями касательно политики, после чего Clubhouse все же был заблокирован. После им увлеклась русскоязычная аудитория.

Источник: www.ixbt.com



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