Ученые провели оценку риска образования тромбов после вакцины Oxford/AstraZeneca

Учеными Дании и Норвегии был проведен комплекс исследований, в процессе которого проведена оценка связи случаев образования тромбоза с применением вакцины Oxford/AstraZeneca.

Специалисты изучили возможность появления тромбов в течении первых 28 дней после инъекции вакцины Oxford/AstraZeneca. Были проанализированы данные 281 тысячи человек, с которыми потом сопоставили средние показатели по населению. Результат исследований был опубликован в одном из разделов научного журнала BMJ. Научные деятели сделали вывод, что использование вакцины связано с повышением уровня появления тромбов в сосудах, но процент того, что это произойдет, не велик. Однако в обеих странах применение вакцины было прекращено.

Работа ученых из Дании и Норвегии была оценена профессором Полом Хантером, представляющим Университет Восточной Англии. Он отметил, что эти исследования улучшают анализ популяционных рисков образования тромбов после использования вакцины Oxford-AstraZeneca, но не влияют на выводы, сделанные регулирующими органами в Великобритании и Европы. Прежде они заявляли о том, что в своих преимуществах препарат перевешивает связанные с ним риски.

«Те, кто находятся в группе риска, с большей вероятностью переживут это тяжёлое время, приняв вакцину, вместо того, чтобы отказаться от неё» — сказал Пол Хантер. «Страны, отложившие реализацию своих собственных программ по вакцинации, отказываясь от применения Oxford/AstraZeneca, обязаны понимать, что их поспешное решение может привести к увеличению количества смертей от коронавируса, которые можно было предотвратить».

Источник: zimamagazine.com