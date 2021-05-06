Loboda после вероятного отдыха на Кипре в компании совладельца украинского Forbes заявила, что находится в ОАЭ
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Артистка позирует в кадре в бикини цвета песка и широкополой шляпе, частично скрывающей лицо. Она отметила, что находится в Дубае (ОАЭ).
“Как же хорошо в мае в Дубае”, – подписала она снимок.
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Контекст:
5 мая 2021 года украинское издание “Страна” со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило, что Loboda в течение нескольких дней отдыхала на Кипре вместе с совладельцем украинского Forbes, бизнесменом армянского происхождения Артуром Гранцом, который якобы является ее гражданским мужем. Поводом для совместного отдыха стал юбилей бизнесмена – 5 мая ему исполнилось 50 лет. В комментарии изданию Гранц опроверг отношения с певицей.
За день до этого, 4 мая, артистка публиковала в Instagram Stories видео праздничного салюта, а также фрагмент своего выступления, не уточнив, где и когда происходили эти события.
У Loboda есть две дочери: младшая Тильда (2018) и старшая Евангелина (2011). Отец Евангелины – украинский хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.
Фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в СМИ называют отцом младшей дочери артистки. Loboda не комментирует эту информацию, а также скрывает личную жизнь.
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