Loboda после вероятного отдыха на Кипре в компании совладельца украинского Forbes заявила, что находится в ОАЭ

Артистка позирует в кадре в бикини цвета песка и широкополой шляпе, частично скрывающей лицо. Она отметила, что находится в Дубае (ОАЭ).

“Как же хорошо в мае в Дубае”, – подписала она снимок.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

Контекст:

5 мая 2021 года украинское издание “Страна” со ссылкой на информацию, полученную из собственных источников, сообщило, что Loboda в течение нескольких дней отдыхала на Кипре вместе с совладельцем украинского Forbes, бизнесменом армянского происхождения Артуром Гранцом, который якобы является ее гражданским мужем. Поводом для совместного отдыха стал юбилей бизнесмена – 5 мая ему исполнилось 50 лет. В комментарии изданию Гранц опроверг отношения с певицей.

За день до этого, 4 мая, артистка публиковала в Instagram Stories видео праздничного салюта, а также фрагмент своего выступления, не уточнив, где и когда происходили эти события.

У Loboda есть две дочери: младшая Тильда (2018) и старшая Евангелина (2011). Отец Евангелины – украинский хореограф Андрей Царь, с которым Loboda рассталась в 2014 году.

Фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна в СМИ называют отцом младшей дочери артистки. Loboda не комментирует эту информацию, а также скрывает личную жизнь.

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