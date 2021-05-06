СБУ заблокировала канал нелегальных перевозок из ОРДЛО, организаторы которого платили “налоги” боевикам

По оперативной информации, часть денег от нелегального бизнеса правонарушители отдавали в “бюджет” незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Согласно полученным данным, организатором противоправной деятельности является житель Макеевки Донецкой области, для нелегальных перевозок он использовал два собственных микроавтобуса. Ежемесячно осуществлялось до пяти рейсовых поездок. Для перевозки пассажиров организаторы использовали “маршрут” через территорию РФ и временно неподконтрольные участки госграницы.

В ходе отработки оперативной информации правоохранители разоблачили в пункте пропуска “Гоптовка” транспортные средства правонарушителей. Сейчас один из злоумышленников задержан, ему сообщили о подозрении.

Следователи СБУ открыли уголовное производство по ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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