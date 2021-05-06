Мамка должна простить – Личное мнение

Только очень внимательный человек может отличить Настю Ивлееву от Юли Коваль. Лично я не могу, а вы?

Как по мне, так обе две одинаковы. Кто из них ху? Ху его знает.



Фото: Соцсети

Вот и рэппер Элджей, женатый на Настюшке Опасносте, по мнению зрителей шоу срать орлом (или решкой), тоже не понял.

Предполагают, что пока жены не было, сайэнара-бой залез впотьмах на её подругу.

Всякое, конечно, в жизни случается. Верю ли я в такое, предполагавшая ещё месяц назад развод Элджея и Насти?

«Поклонники также заметили, что Настя стала появляться на публике одна, перестала носить обручальное кольцо и на фото выглядит уж очень грустной. Перестала она, по мнению поклонников, и общаться с закадычной подругой Юлией Коваль. И даже не прислала ей образец новой куклы Барби со своим лицом, тогда как все остальные друзья Ивлеевой получили заветный подарок», — сообщает Собеседник.

30-летняя тётка сняла обручальное кольцо и перестала общаться с подругой. 26-летний инфантильный муж своё кольцо, говорят, и не надевал ни разу.

Если верить слухам, что произошёл классический адюльтер с лучшей подругой жены, пока та отсутствовала, то разве это повод для ссоры, учитывая, насколько Настя похожа на Юлю?

Перепутал. С кем не бывает? Ни с кем ещё не было? Так он же мальчик! Мамка обязана его простить — кто в их паре зрелый и ответственный человек? Жена.

Дети балуются — такое случается. Жены нет, писюлька телепонькается.



Фото: Соцсети

За что тут ругаться? Не на сторону же пошёл, а всё порешал почти внутри семьи.

Как мудрая пергидрольная баба из глубинки, Настюшка должна простить непутёвого мужа — так принято. А подругу нужно всё-таки слить.

Согласны?

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