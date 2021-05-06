 

Мнение: Уничтожение блокпоста 128-й бригады ВСУ

06.05.2021, 18:50, Разное
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"Джокер ДНР" об уничтожении блокпоста 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
На этот раз ДНР совсем не причем, ВСУшники расквитались с правосеками за убийства 2015-го года.

Уничтожение блокпоста 128-й бригады ВСУ

Расскажу вам одну старую историю вражды между украинскими солдатиками и пацанятами из Правого сектора, которая вчера нашла своё продолжение, но обо всём по порядку.

12 июня 2015 года, по дороге из посёлка Водяное в посёлок Опытное, Ясиноватского района, двигаясь на своей БМП попали в засаду и погибли: командир инженерно-саперного взвода второго батальона 93 бригады ВСУ, ст. лейтенант Цысарь Александр «Шип» Михайлович 1979 г.р., рядовой Угринович Олег «Змей» Анатольевич 1977 г.р. и рядовой Загребельный Степан «Колобок» Игоревич 1989 г.р. Самое смешное, что засаду устроили свои же.

Цысарь, он же «Шип», узнал о том, что Правый сектор вывозит оружие для своих сочленовцев в мирные регионы Украины и пригрозил одному из вождей правосеков Руслану Чёрному, что доложит об этом особистам. Чёрный сообщил об этом инциденте с «Шипом» командиру ДУК ПС Андрею Стемпицкому, который и отдал приказ на ликвидацию офицера 93 бригады Цысаря А.

Руслан Черный сформировал ликвидационную группу, в которую вошли ещё 12 правосеков: Илья Богданов «Дальний», Игорь Чудинов «Фрампиль», Алексей Филиппов «Самурай», «Яшка», «Дэнни», «Джузеппе», «Вальтер», «Кран», «Паша», «Закон», «Ганс» и «Боняк». Кстати, "Рем" отказался принимать в этом участие.

Первыми по БМП из засады стрельнули «Яшка» и «Дэнни» двумя РПГ-22. Рядовые были внутри БМП и сгорели заживо, а «Шип» сидел сверху, его отбросило на землю. Добивал «Шипа» Илья Богданов со своего РПК.

Конечно, украинские газеты списали это на засаду злых донецких солдатиков, а правосеки ещё долго хвастались тем, как поводили по губам командованию 93 бригады и как лихо им сошло всё с рук.

Однако в июле 2018 года правда вскрылась, что вызвало большое волнение и ненависть к правосекам в рядах украинских солдатиков. Тогда ещё командир ООС Наев приказал убрать всех правосеков с фронта, от греха подальше. Но время прошло и уже в этом году, с марта месяца мы наблюдаем возвращение правосеков на передовую. Все всё забыли и спят спокойно, кроме солдатиков 93 бригады, для которых месть за своих однополчан, убитых подло в спину, стала делом чести.

Как раз солдатиков 128 бригады усилили правосеками, а накануне рядом с ними по ротации зашла на фронт 93 бригада.

Вчера, на блокпосте между посёлком Ломакино и Лебединское, в районе г.Мариуполь, мирно дежурили правосеки, усилившие 128 бригаду. Солдатики 93 бригады решили, что пришло время для правосеков платить по счетам и около 15-00 открыли по ним огонь из миномётов 120 мм. Эта месть оказалась эффективной. Блокпост был полностью уничтожен, погибло 7 правосеков, сгорели две БМП-2 и один военный внедорожник.

Донецкие солдатики офигели от происходящего и решили заснять это на видео, думая, что у украинских солдатиков взорвался очередной склад. Видео будет ниже. Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха…

https://t.me/JokerDNR/574 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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