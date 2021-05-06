Мнение: Имидж и бодинегатив

Панацея от всех бед и секрет счастья существуют.

И у них даже есть формула.

Эту формулу я давным-давно озвучила в блоге: “Сними корону, поправь локус”.

Позже к этой формуле был добавлен третий важный элемент: “Двинь фокус на дела”.

Без третьего элемента формулой тоже можно было пользоваться, потому что поправить локус – это и есть двинуть фокус на дела. Но так как многим это не очевидно, лучше еще иметь в виду третий рычаг – фокус внимания.

Три волевых рычага есть у человека – самооценка, локус контроля и фокус внимания.

Когда они в правильном положении, в норму приходит и четвертая часть круга Эго – спонтанность.

Вот это и тот самый “поток”, “ресурс”, о котором люди сейчас говорят “я в ресурсе”, “восстановил ресурс”, “я в потоке”, “включил поток”, но желаемое чаще всего выдают за действительное, то есть за ресурс и поток принимают всю ту же корону.

Вы действительно получаете доступ к энергии, чувствуете себя в силах и ощущаете счастье, когда три волевых рычага Эго у вас на месте. Волевыми эти рычаги называются потому, что вы можете их сознательно двигать, а на спонтанность вы действовать не можете напрямую, она как синяя птица счастья прилетает сама, если вы сделали для нее домик.

Люди пытаются хитрить и влиять на спонтанность напрямую, через самооценку, поднимая ее повыше, воображая себя лучшими и выдумывая социальный успех. Этим они разрушают себя и погружают в долговую яму, в энергетическую дыру. И они ломают свои настройки, отдаляют себя от реального счастья.

Самооценка должна стать адекватной. Это шаг 1 “сними корону”.

Без этого нельзя перейти к шагу 2 “поправь локус”.

Давайте на примере имиджа еще раз это разберем, хотя уже разбирали не раз.

Но приближается новое лето и тема хорошего имиджа особенно актуальна.

Почему бодипозитив получил такую популярность?

По той же причине, почему так популярны предложения кредитов от сомнительных банков под огромный процент.

Есть спрос. Много людей хотят купить что-то прямо сейчас и побольше, а своих денег нет и нет ясного понимания, чем опасен сыр в мышеловке.

Вот это – единственная причина – страсть к халяве.

Сами по себе кредиты – это не зло, как не зло – сам по себе бодипозитив.

Брать кредит на бизнес – нормальная практика. В этом случае деньги идут в оборот и приносят доход, которого хватает и на возвращение долга с процентами и на собственный рост.

Злом кредит становится тогда, когда идет не на дело, а на безделье, когда кредит берут, чтобы не работать. В этом случае спустя короткое время деньги заканчиваются и на человеке повисает долг, который он не в состоянии оплатить и пытается либо сбежать от кредитора, либо взять другой кредит под еще большие проценты, поскольку его кредитная история уже плохая. Так выглядит быстрый спуск в финансовую яму.

То же самое с бодипозитивом.

Если такой позитив – это искусственное повышение самооценки ради того, чтобы ничего не делать с имиджем и наслаждаться тем, что есть – это путь в яму.

Никто сознательно не выбирает яму, все думают, что позитив поможет им “встать на ноги”, почувствовать себя “в форме” и изменить свою жизнь в лучшую сторону. То же самое люди думают про кредит, который берут не ради бизнеса, а ради отдыха и комфорта. Они думают, что “восстановят ресурс”, свое состояние, свое настроение, а дальше с новыми силами пойдут искать работу.

Вот где ловушка. Не нужно думать, что есть дураки, которые сознательно выбирают спуск в яму. Все хотят взлететь, но выбирают для этого халяву вместо труда.

Как рассуждает некрасивая женщина, опираясь на бодипозитив?

Она рассуждает так. От отвращения к своему телу самооценка падает ниже плинтуса, сил на жизнь нет, хочется уйти с головой в аддикции, нет сил заниматься никакими ресурсами, не только имиджем, но и работой, глаза ни на что не глядят, хочется только есть, спать и смотреть видео. То есть от бодинегатива разрушаются и другие ресурсы. А от бодипозитива появляется ощущение прилива сил и вера в себя. Хочется что-то делать, улыбаться, знакомиться, есть силы привести свой имидж в порядок: причесаться, одеться, не валяться в углу, прячась от людей. Можно идти на работу или учебу, для этого уже есть силы. Спасибо бодипозитиву.

С точки зрения настроек личности происходит следующая вещь.

Отвращение к своему телу внезапное – это падение короны. Тело не стало уродливым вдруг, то есть самооценка не должна “падать”, она должна двигаться, когда что-то меняется, ведь много дней и даже лет вы видите в зеркале свое отражение и вы не были вчера намного красивей, чем сегодня. Разве что вы очень много выпили вчера и ночевали в канаве, но тогда вы точно знаете, что можно быстро вернуть себя в норму: помыться, выпить два литра минералки небольшими порциями и зеленый чай, поесть куриный суп, выспаться, и спустя сутки вы снова будете таким же, как были. Вам не нужен бодипозитив, чтобы прийти в себя после пьянки или бессонной ночи.

Во всех других случаях резкое падение самооценки – это падение короны. Кто сказал вам, что вы толстая, вы посмотрели на себя и точно, оказалось, что вы не такая стройная, как думали раньше. Ваша острая боль связана не с негативом, а с тем, что вы неадекватно воспринимали себя, вы очень переоценивали себя, не видели реальности, это и есть корона.

Каким бы вы ни были, вы не можете испытывать отвращение к себе, если у вас нет привычки носить огромную корону. Вы видите себя таким, как есть, для вас нет никаких новостей, вы в курсе, что вчера и позавчера вам было уже не 20 или уже не 30, вы адаптировались к своему возрасту, весу, седым волосам и морщинам под глазами. Вы научились с этим жить, научились это компенсировать чем-то, и ваши подруги, ваши близкие, ваши партнеры постарели и изменились вместе с вами, а ваши дети подросли. И у вас стало больше опыта и имущества, сознательности стало больше, границы ваши стали прочней, если вы не бездельничали, а трудились, то есть кроме минусов есть и плюсы, и ни один из ваших минусов не может внезапно стать катастрофой, если вы не прятали его от себя под короной.

Вот почему сама по себе проблема бодинегатива – это уже проблема короны. Это привычка жить в короне, прятать себя от себя, врать себе, жить в выдуманном образе. И леча бодинегатив бодипозитивом люди лечатся от короны короной.

Острая боль от негативной самоидентификации и ненависть к себе – очень серьезная проблема.

Она обязательно должна исправляться или даже лечиться, но не бодипозитивом.

Как осознание финансовой ямы не лечится кредитами, так упавшая внезапно корона ни в коем случае не должна лечиться бодипозитивом.

Богатые деловые люди могут брать кредиты на бизнес. Им это не вредно, даже полезно бывает.

Люди со стабильной самооценкой могут прибегать к бодипозитиву. Обычно им это не нужно, но я расскажу, в каких случаях это иногда у них происходит и никак не вредит.

А вот люди с упавшей короной должны держаться от бодипозитива за километр. Как и безработные от кредитов.

Им нельзя. Для них это абсолютное зло.

Но как раз люди с большой шатающейся и падающей короной ударяются в бодипозитив.

И если безработных от кредитов предохраняет хотя бы то, что большинство банков им кредитов не дают, людей в короне от бодипозитива не предохраняет ничего.

Как должна лечиться боль от упавшей короны?

Нужно срочно убрать фокус с себя и перевести его на какое-то полезное дело.

И после этого локус контроля поместить в границы, то есть начать что-то делать.

Делать априори можно лишь то, что в границах. Деятельность мимо границ недоступна, она так и остается в иллюзиях.

Обратите внимание на разницу между упавшей короной и снятой.

Когда вы сами снимаете корону, вы сами держите локус контроля, сами себя правите, вы не испытываете никакого особого стресса, никакой особенной боли, пока не выпускаете локус контроля из рук. Вам тоже придется следить за тем, чтобы фокус ваш не оставался на себе, не занимался самоанализом вашего состояния, вы должны срочно начать делать что-то. Когда ваша самооценка придет в норму, состояние нормализуется. Состояние – это уровень спонтанности. От снижения самооценки этот уровень немного понижается, потом приходит в норму, если ваш фокус на каких-то делах, а не на своих ощущениях. Если ваш фокус на ваших ощущениях, вы не даете своей спонтанности нормализоваться, и ваш локус контроля постепенно съезжает вовне и обязательно снова начинает расти корона. Вот что происходит энергетически.

Когда у вас внезапно упала корона или сильно зашаталась, то есть вы вдруг увидели, что вы ничтожество и безобразное существо, произошло следующее. Ничтожеством вы себе кажетесь относительно той самоидентификации, которая у вас была. Любые оценки очень условны, все они относительны. Не может быть чего-то безусловно большого. Самая большая коробка меньше большого дома, а большой дом меньше большого города, а город меньше страны и так далее. Все относительно. Поэтому когда у вас вдруг приступ самоуничижения – это значит вы кажетесь себе убожеством по сравнению с той самоидентификацией, которая у вас недавно была, за которую вы пытаетесь держаться, за которой тянетесь. Отвратительно толстыми считают себя лишь те, кто все время представляет себя намного более худыми. В реальности они могут быть и объективно толстыми и средними и даже стройными, но их образ себя намного тоньше и изящней, поэтому увидев, что это не так, они проникаются к себе отвращением.

Если корона снята не самостоятельно, а спонтанно, извне или даже насильственно (без запроса на оценку), это сопровождается стрессом. Вот почему корону лучше снимать самим или хотя бы осознавать свой запрос на оценку, чтобы падение короны не стало шоком. Но даже в случае самого внезапного и самого болезненного падения короны, состояние ваше нормализуется быстро, если вы сделаете следующее: двините фокус от себя на какие-то дела или на других людей, а локус наоборот возьмете в руки, то есть начнете действовать или планировать реальную деятельность. Реальная деятельность – та, которой вы можете заниматься прямо сейчас или спустя короткое время, та, которая в ваших границах, вам доступна. Вот отвлекаясь от внутренней боли на такие дела, вы очень быстро выравниваете свой поток, и ваша самооценка, хоть и стала ниже без короны, на самом деле адекватна и энергии у вас будет много.

В буквальном смысле, еще вчера вы думали, что очень стройная, сегодня увидели на фото, что у вас большой живот, испытали шок, но не стали держать фокус на своей боли, не стали отрицать увиденное, приняли его и занялись какими-то делами, не важно, связанными с имиджем или другим ресурсом, любыми делами. И вот уже сегодня вы спокойно смотрите на это фото и полны оптимизма по поводу работы над собой. Да, вы видите свой живот, но вам больше не кажется это катастрофой. Через месяц-два у вас его не будет и вы рады, что вовремя обратили внимание на этот свой недостаток. Вот как выравнивается поток и состояние энергии адаптируется под адекватную самооценку.

При очень сильном стрессе от падения короны можно прибегать к антистрессовой терапии. Принять ванну с английской солью (1 кг на ванну) 15 минут и лечь пораньше спать. Магний в таких дозах снимает напряжение, а больше ничего и не нужно, все нормализуется само спустя несколько часов. Алкоголь пить нельзя! Алкоголь дает спонтанности и растит корону, если вы принимаете его в стрессе. Алкоголь можно пить только в радости, умеренно и в условиях праздника, а не боли. В стрессе надо отвлечься на какую-то нагрузку, лучше физическую. Физкультура очень быстро утилизует гормоны стресса. Или можно ложиться спать, если время позволяет. Но фокус в любом случае надо убрать от места боли подальше, не думать о своей боли, не анализировать ее, не жалеть себя. Если вы держите фокус на боли, вы либо начинаете растить корону, либо снижаете уровень энергии все больше и страдаете.

Нужно очень хорошо понять, что спонтанность ваша, то есть ваша энергия, самочувствие, поток субъективно поднимается и опускается от подъема и спуска самооценки, но потом приходит в стабильное состояние. Вот почему людям все время надо больше и больше, они не могут довольствоваться тем, что есть. Но и к малому люди тоже адаптируются быстро и чувствуют себя счастливыми, если принимают реальность без отрицания, без короны. Постоянную боль людям приносит именно шатающаяся корона, она не дает принять реальность, она все время создает глюки каких-то подъемов и приносит переживания спадов, хотя по существу все примерно на одном уровне или ухудшается понемногу из-за короны.

Посмотрите на любого взрослого человека, чья корона не слишком велика. Он не меняется быстро, он такой же, как и несколько лет назад. И имидж его один и тот же, и все остальные ресурсы примерно такие же. Но его корона несколько раз за день то растет, то падает, он то чувствует себя лучше, то хуже. Особенно нестабильна самооценка рапанов. От любой фантазии они ощущают взлет самооценки и кайф, а возвращаясь в реальность чувствуют боль. То, что сейчас часто диагностируется как биполярное расстройство легкой степени, несформированность личности, и это есть у всех рапанов.

Стабильный поток энергии – это самооценка без короны. Откажитесь от короны и перестанете много раз за день испытывать разочарование. Вам будет всегда нормально или хорошо.

А что происходит с теми, кто обращается к бодипозитиву?

К бодипозитиву практически все обращаются ради укрепления короны. Чувствуя шатания короны и страх увидеть реальность вместо иллюзий, люди начинают активно прививать себе “любовь к себе”. Среди этих людей в основном женщины. Понимаете почему? У мужчин редко большая корона в имидже, им не настолько важно быть красивыми и не настолько страшно быть некрасивыми. Им другие ресурсы и короны важней. Поэтому сторонницы бодипозитива в подавляющем большинстве женщины.

Они рассуждают не так уж безумно: пусть я толстая, немолодая и некрасивая, но если я буду довольна собой и без ума от себя, я буду сиять и лучиться позитивом, это будет выглядеть намного приятней, чем если я буду кислая и угрюмая.

Звучит разумно на первый взгляд, но последствия другие.

Сиять и лучиться позитивом в кредит можно только пока кредит растет, потом кислоты и угрюмости становится больше, чем было, и нужен новый растущий кредит. И вместо того, чтобы устранять реальные недостатки, вся энергия идет на поддержание все время шатающейся короны и на расшатывание реальных опор.

Вы обращали внимание, что бодипозитивные стараются обнажаться намного больше, чем красивые люди?

Чем уродливей, тем бодипозитивней и тем больше обнаженки.

Это совсем не случайно, это эффект голого короля. Чем больше фокуса на своем бодипозитиве, тем больше съезжает крыша и теряется связь с реальностью. Они выглядят как фрики, они ведут себя неадекватно, они позорятся на каждом шагу.

Пока такие паблики будут только набирать популярность, потому что растет интерес к обаянию.

А обаяние – это то самое умение сиять и лучиться.

Как растет интерес к денежным потокам, которые якобы могут прийти из ниоткуда без труда, так растет интерес к халяве в имидже, хочется получить обаяние без работы над своим телом и своим стилем.

И то, и другое – иллюзии.

Бодипозитивные становятся с каждым днем все более уродливы, и хотя действительно иногда “сияют” на презентациях улыбками, эти улыбки выглядят безумными, а совсем не спонтанными.

Сияние и лучение, денежные потоки, магнетизм и творчество – все это спонтанность, которая приходит в личность только благодаря адекватной самооценке и труду.

Нужно снять корону, чтобы стабилизировать поток и увидеть свои границы, нужно поправить локус контроля, чтобы подключить рычаг прокачки энергии и нужно поместить фокус на какие-то дела и делать их, чтобы поток пошел.

И потом пойдет. Этой энергии хватит и на материальные результаты и на то, чтобы сиять.

Сияние – избыток энергии.

Нет другого способа качать энергию.

Все остальное – попытки взять в кредит и оторваться от реальности.

Расскажите про свою прокачку имиджа, друзья. Как удалось снять корону и увидеть свои недостатки, как получилось поправить локус контроля, то есть разобраться с тем, что в ваших границах изменить, и начать менять.

И про фокус внимания в работе над имиджем тоже расскажите, если поняли.

И фотографии новые покажите. Фотографировались этой весной?