 

Мнение: Чем Петров и Боширов занимаются в Кремле?

06.05.2021, 18:34, Разное
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Пишут, что офицеры ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, в миру больше известные под позывными  Александр Петров и Руслан Боширов, получили новую работу в Кремле.

Расследователь Bellingcat Христо Грозев в интервью чешскому изданию Novinky рассказал, что «они здоровы и работают на госслужбе» в качестве «представителей Кремля» в российских регионах, мол, «Петров» и «Боширов» «получили новую работу, потому что больше не могут работать шпионами».

Попахивает безосновательным троллингом. И вот почему.

Допустим, что все, в чем обвиняют Мишкина и Чепигу, – правда. Что и Скрипалей они отравили, и склады в Чехии взорвали,  и принцессу Диану тоже они…

Есть допустить, что все это правда, получается, что Мишкин и Чепига – специалисты по взрывам и отравлениям.

И зачем Кремлю специалисты по взрывам и отравлениям?   Готовить взрывы и отравления в регионах?

Допустим, что Кремль, действительно, готовит взрывы и отравления в регионах. Но зачем оформлять на работу именно в Кремль специалистов, которые занимаются подготовкой этих «спецмероприятий»? Это совсем не логично… Куда логичнее и проще поручить, к примеру,  тому же Пригожину создать под Петрова с Бошировым специальную  структуру – типа ЧДК, частную диверсионную компанию … 

В общем, в трудоустройство Петрова и Боширова в Кремле не верю. Если они действительно офицеры ГРУ, засветившиеся в Лондоне и Праге, их, скорей всего, отправили в какой-нибудь труднодоступный гарнизон, инструкторами по подготовке смены…

Источник: Ирек Муртазин



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