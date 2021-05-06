Руни Мара впервые заговорила о материнстве

Актриса Руни Мара впервые стала мамой в прошлом году. До сих пор широкой общественности неизвестно, в какой именно день у Руни и ее партнера Хоакина Феникса родился сын. О том, что в актерской семье случилось пополнение, миру поведал режиссер документального фильма “Гунда” Виктор Косаковский на кинофестивале в Цюрихе в сентябре 2020 года. Чуть позже Руни и Хоакин подтвердили рождение первенца в комментарии журналу People в связи с резонансным инцидентом – задержанием несовершеннолетних нелегальных мигрантов на южной границе США.

Как новоиспеченным родителям нам невыносимо представлять те чувства, которые бы мы испытывали, если бы у нас забрали ребенка даже на день, не говоря уже о годах. Но именно такую ситуацию переживают 545 детей и их родители. Как американцы, мы обязаны продолжать обращать внимание на тяжелое положение этих семей и добиваться ответов на вопрос, почему родители до сих пор не найдены… Мы должны спросить себя, такой ли мы хотим видеть свою страну? Мы действительно разделяем такие ценности? Что мы скажем нашему сыну, когда он спросит нас об этом времени и о том, как мы помогли этим испуганным, беззащитным детям, некоторые из которых могут никогда больше не увидеть своих родителей? Надеемся, мы сможем сказать ему, что Америка однозначно отвергла эту жестокость и сделала все, что было в ее силах, чтобы найти пропавших без вести родителей, – написали Руни и Хоакин.

Вот и сейчас заговорить о личном Руни Мара решилась, преследуя исключительно благие цели. Она стала участницей кампании по сбору средств для животных-самок, которые пережили жестокое обращение, – коровы Джеки, козы Синтии и индюшки Генриетты. Акцию, приуроченную ко Дню матери, который в этом году празднуют в США 9 мая, инициировала благотворительная организация Farm Sanctuary, занимающаяся защитой животных. Руни Мара, известный веган и защитница животных, специально для этого фонда написала открытое письмо о материнстве.

Как для новоиспеченной мамы, День матери в этом году приобрел для меня особое значение. Воспитание нашего ребенка Ривера открыло мое сердце для совершенно новой жизни, наполненной надеждой и большей решимостью создать более добрый и устойчивый мир. Мне так повезло, что я могу воспитывать своего сына всеми способами, которые предназначила природа, и я хочу, чтобы все матери в животном мире могли испытать эту священную материнскую связь со своими детьми, свободными от эксплуатации людьми, – сказано в послании. Напомним, по данным Daily Mail, малыш Руни и Хоакина появился на свет в конце августа 2020 года и получил имя Ривер в честь брата Хоакина, трагически погибшего в октябре 1993 года.

Руни Мара и Хоакин Феникс познакомились в 2013 году на съемочной площадке мелодраматической истории “Она”, а встречаться начали спустя три года – после совместных съемок в фильме Гарта Дэвиса “Мария Магдалина”. По признанию Феникса, он долгое время был уверен, что противен Маре. Впоследствии оказалось, что симпатия Хоакина была взаимной и Руни просто стеснялась проявлять свои чувства: “Она единственная, кого я когда-либо искал в интернете. Мы долгое время были просто друзьями, писали друг другу имейлы. Раньше я никогда этого не делал – не общался с понравившейся мне девушкой онлайн и не гуглил ее”. В июле 2019 года Us Weekly сообщил, что влюбленные обручились – Руни неоднократно была замечена с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Однако эта информация до сих пор не получила официального подтверждения.