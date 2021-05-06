 

Генсек НАТО заявил о «десятках тысяч» российских военных у границ Украины

06.05.2021, 18:14, Новости дня
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После отвода российских войск от границы с Украиной там еще остаются десятки тысяч военных, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отметив, что это больше, чем было до обострения ситуации.

«Мы будем обсуждать Россию. Мы зафиксировали отвод части российских военных от границы с Украиной, однако десятки тысяч российских военных остаются возле нее и на Украине», – цитирует ТАСС генсека альянса. 

По его словам, в целом в регионе остается значительное «российское военное присутствие». Он отметил, что на границе с Украиной и в Крыму остается гораздо больше российских войск, чем до недавнего обострения ситуации. 

22 апреля министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) в ходе учений в Крыму успешно решил все поставленные задачи.

На следующий день Минобороны сообщило, что российские войска, задействованные во внезапной проверке на юге и западе страны, начали возвращаться в места постоянной дислокации, в базы вернулись более 20 кораблей ЧФ. Самолеты и вертолеты авиации ЮВО и ЧФ вернулись на аэродромы постоянного базирования из Крыма после контрольной проверки за зимний период обучения.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему способность РФ в короткие сроки перебрасывать огромные массы войск критически важна в современной войне.



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