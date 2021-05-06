 

Зеленский разрешил украинским мужчинам уходить в декрет

06.05.2021, 18:14, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предоставляющий право мужчинам брать декретный отпуск, информирует пресс-служба главы государства.

Парламент страны принял соответствующий закон в апреле, он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе, передает РИА «Новости».

В данный момент на Украине отец может воспользоваться декретным отпуском только в том случае, если мать ребенка вышла на работу или находится длительное время в больнице.

«Глава государства подписал закон, обеспечивающий равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком. Документ призван обеспечить равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком», – говорится в сообщении.

Закон предлагает предоставить возможность матери или отцу ребенка воспользоваться правом на получение отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, как равное право каждого из родителей ребенка.

Также работодатель за собственные средства может предоставлять одному из родителей частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком.

Кроме того, законом вводится также новый вид отпуска – одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней.

Напомним, в 2019 году в РФ предлагали ввести декретный отпуск для мужчин. Порядка трети россиян тогда сочли, что отцы могут вести хозяйство и справляться с воспитанием детей не хуже матерей.



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