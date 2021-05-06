Дакота подставила Собчак, согласившись на интервью с Муцениеце

Рита Дакота вспомнила ситуацию, когда ей было ужасно стыдно перед Ксенией Собчак. Певица подставила журналистку, так как впервые дала интервью о своем разводе с Владом Соколовским не ей, а Агате Муцениеце.

Прошлой весной актриса запустила YouTube-шоу «Честный развод», а первой гостьей предложила стать Рите Дакоте. Певица давно дружит с экс-супругой Павла Прилучного, поэтому сразу согласилась. При этом ранее она обещала Ксении Собчак, что даст эксклюзивное интервью для ее проекта. Кроме этого, артистка не должна была до момента съемок принимать участие в шоу подобного формата.

Пару лет назад Рита Дакота пережила болезненный разрыв с Владом Соколовским. Многие журналисты мечтали о том, чтобы узнать подробности развода. Однако певица была в тяжелом моральном состоянии, а в себя пришла только через год после расставания. Когда Агата Муцениеце попросила ее поддержать в аналогичной ситуации, подруга сразу согласилась. Рита Дакота не поставила в известность свою команду, так как собиралась только дать «пару советов» зрителям на эту тему. Однако у знаменитостей получился весьма откровенный разговор, длительностью более часа. Первый выпуск «Честного развода» набрал свыше двух миллионов просмотров.

Рита Дакота только потом поняла, что подставила всю свою команду, выставив себя перед Ксенией Собчак «супернепрофессионалом». Певица подумала над своим поведением и лично позвонила журналистке, чтобы извиниться. Супруга Константина Богомолова отнеслась к возникшей ситуации с пониманием. В свою очередь, Рита Дакота восприняла этот случай как «важный жизненный урок».