 

Премьера нового сериала с Лили Джеймс состоится 9 мая

06.05.2021, 18:10, Разное
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Лили Джеймс сыграла одну из главных ролей нового сериала «Погоня за любовью». На этот раз ее амплуа имеет кардинальные отличия от всего того, что актрисе приходилось делать ранее.
«Погоня за любовью» — это состоящая из трех серий романтическая драма в формате исторической пьесы. Сериал, по сообщению Variety, является экранизацией одноименного романа британской писательницы Ненис Митфорд. По сюжету, главными героинями перед зрителями предстают две молодые особы, лучшие подруги Линда Радлет (Джеймс) и Фани Логан (Бичем). Они мечтают обзавестись семьей, обрести любовь и находятся в активном поиске мужчины своей мечты. События развиваются в Европе, захватывая недолгий период между двумя мировыми войнами. Лили блестяще исполнила роль смелой Линды Радлет. Ее героиня решает устроить встряску своей тихой кузине и тащит ее по вечеринкам.

Джеймс признается в Digital Spy, что она была в восторге, когда узнала, что примет участие в сериале: «Это мой первый раз, когда меня вовлекли во что-либо, и мне это нравится». Ведь Лили не только довелось сыграть главную роль, но еще повезло войти в руководство процесса по созданию сериала: «Я занимала должность одного из продюсеров на протяжении всего времени, когда проводились съемки, а потом я принимала участие в обсуждениях и монтаже.

Лили Джеймс считает, что в дальнейшем видит себя в качестве продюсера: «Это была доза поучительного опыта, и у меня нет желания останавливаться на достигнутом». Актриса выразила благодарность режиссеру Эмили Мортимер, назвав ее «великим режиссером». Премьера сериала «Погоня за любовью» состоится 9 мая.



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