 

Ученые: Собаки и кошки рискуют подхватить COVID-19 в постели хозяев

06.05.2021, 18:10, Разное
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Ученые из Бразилии изучили случаи заражения коронавирусом у собак и кошек. Оказалось, что половина домашних животных подхватила вирус от хозяев. Причем большему риску подвергались питомцы, которые привыкли спать в постели людей.
С момента начала пандемии начали поступать сообщения о том, что животные могут заразиться COVID-19 из-за контактов с человеком. Бразильские исследователи с мая прошлого года опросили более 100 человек, которые переболели коронавирусной инфекцией. Далее 81 из них исключили из этого эксперимента по причине их отказа или отсутствия домашних животных. В результате были протестированы питомцы, принадлежащие 21 жителю Бразилии: 29 собак и 10 кошек.

Оказалось, что 31% четвероногих и 40% кошек были позитивными на коронавирусную инфекцию. Заразились они в период 11-51 день после того, как симптомы были выявлены у хозяев. Ученые выяснили, что 12 особей спали в постели с людьми, а из них положительные тесты были у 8 собак и кошек. Поэтому исследователи предположили, что решающим фактором передачи COVID-19 стал контакт зараженных хозяев с животными. Поэтому зоологи советуют на время болезни отдать питомцев для ухода за ними кому-то другому.

Источник: nplus1.ru



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