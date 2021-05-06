 

В Беларуси к 9 Мая устроили “театрализованную реконструкцию” сожжения жителей деревни для школьников. Видео

06.05.2021, 18:08, Новости дня
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Согласно программе региональных мероприятий, опубликованной газетой “Витебские вести”, театрализованную историческую реконструкцию под названием “Помните, люди” организовали для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.

На видео мужчины, одетые в форму солдат Третьего рейха, под крики и звуки выстрелов гонят женщин в деревенской одежде по дорожке к мемориалу. При этом “немцы” имитируют немецкую и английскую речь.

Затем к собравшимся женщинам выбегают другие участники реконструкции в красных костюмах и начинают бегать вокруг них, изображая пламя.

Среди зрителей представления школьников не видно, в кадр попали только взрослые.

Первым фото и видео выступления опубликовал в Facebook Александр Цвирко, но позже удалил или скрыл пост.

Эту инсценировку в Беларуси показывают уже второй раз. Впервые ее провели 19 марта нынешнего года во время республиканской акции “Память”, пишут “Народныя навіны Віцебска”.

Контекст:

На месте деревни Шуневка в Докшицком районе Витебской области сейчас организован мемориальный комплекс, сообщается на сайте Богомльского музея народной славы, к которому относится мемориал.

22 мая 1943 года в ходе карательной операции немцы, мстя партизанам, сожгли деревню целиком вместе с людьми, которые жили в ней. В результате трагедии погибло 66 человек, включая детей, которых бросили в колодец. В Хатыни на мемориале “Кладбище сожженных деревень” среди 185 могил белорусских деревень, которые были уничтожены и не возродились после войны, есть могила Шуневки.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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