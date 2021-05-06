В Беларуси к 9 Мая устроили “театрализованную реконструкцию” сожжения жителей деревни для школьников. Видео

Согласно программе региональных мероприятий, опубликованной газетой “Витебские вести”, театрализованную историческую реконструкцию под названием “Помните, люди” организовали для учащихся гимназии города Полоцка и организаций Докшицкого района.

На видео мужчины, одетые в форму солдат Третьего рейха, под крики и звуки выстрелов гонят женщин в деревенской одежде по дорожке к мемориалу. При этом “немцы” имитируют немецкую и английскую речь.

Затем к собравшимся женщинам выбегают другие участники реконструкции в красных костюмах и начинают бегать вокруг них, изображая пламя.

Среди зрителей представления школьников не видно, в кадр попали только взрослые.

Первым фото и видео выступления опубликовал в Facebook Александр Цвирко, но позже удалил или скрыл пост.

Эту инсценировку в Беларуси показывают уже второй раз. Впервые ее провели 19 марта нынешнего года во время республиканской акции “Память”, пишут “Народныя навіны Віцебска”.

Контекст:

На месте деревни Шуневка в Докшицком районе Витебской области сейчас организован мемориальный комплекс, сообщается на сайте Богомльского музея народной славы, к которому относится мемориал.

22 мая 1943 года в ходе карательной операции немцы, мстя партизанам, сожгли деревню целиком вместе с людьми, которые жили в ней. В результате трагедии погибло 66 человек, включая детей, которых бросили в колодец. В Хатыни на мемориале “Кладбище сожженных деревень” среди 185 могил белорусских деревень, которые были уничтожены и не возродились после войны, есть могила Шуневки.

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