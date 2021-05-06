 

“Бубба, старший брат”. Принц Гарри и его жена Меган опубликовали семейные фото, посвященные сыну Арчи

06.05.2021, 18:08, Новости дня
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Публикация представляет собой статичный коллаж из семейных снимков и аудиоцитаты принца Гарри из их совместного с женой Меган интервью американской журналистке Опре Уинфри.

“Думаю, самым ярким для меня является то, что я сажу его в маленькое детское кресло, закрепленное на багажнике велосипеда, и беру на велосипедную прогулку”, – говорит принц Гарри.

“У меня два самых лучших парня в мире, поэтому я очень счастлива”, – написала герцогиня Сассекская в комментарии к публикации.

Супруги также обнародовали в поздравлении домашнее прозвище первенца.

“Бубба, старший брат, с днем рождения”, – обратились они к сыну.

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Публикация от Archewell by Harry and Meghan (@archewell_hm)

Контекст:

Принц Гарри женился на американской актрисе Меган Маркл весной 2018 года. 9 января 2020 года они заявили о намерении сложить королевские полномочия.

Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца Гарри и его жены “начать новую жизнь”.

В настоящее время принц Гарри вместе с женой и сыном Арчи (2019) проживают в США – в престижном поселении Монтесито (Калифорния). Королева Великобритании не виделась с внуком больше года. 14 февраля 2021 года супруги через своего пресс-секретаря объявили, что ждут второго ребенка. У них родится дочь.

В марте стало известно, что принц Гарри будет совмещать руководящую должность в американской компании BetterUp с обязанностями члена комиссии, созданной Институтом Аспена, а спустя месяц американское издательство анонсировало публикацию детской книги, написанной герцогиней Сассекской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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