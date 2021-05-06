 

США готовы принять участие в учредительном саммите Крымской платформы – МИД Украины

06.05.2021, 18:08, Новости дня
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Отмечается, что Блинкен от имени президента США Джо Байдена “подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”.

“Он подтвердил, что США готовы присоединиться к украинской инициативы Крымской платформы и принять участие в ее учредительном саммите”, – говорится в сообщении МИД.

Контекст:

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира. Приглашение участвовать в саммите принял президент Польши Анджей Дуда.   

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это его первый визит в Украину как госсекретаря.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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