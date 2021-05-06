США готовы принять участие в учредительном саммите Крымской платформы – МИД Украины
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Отмечается, что Блинкен от имени президента США Джо Байдена “подтвердил решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины”.
“Он подтвердил, что США готовы присоединиться к украинской инициативы Крымской платформы и принять участие в ее учредительном саммите”, – говорится в сообщении МИД.
Контекст:
Официально деятельность Крымской платформы будет начата на саммите, который пройдет в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
В МИД РФ Крымскую платформу назвали “недружественным в отношении России шагом” и “посягательством на территориальную целостность РФ”. Кулеба сказал, что из-за инициативы в РФ “нарастают эмоции, иногда даже истерические”.
Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран мира. Приглашение участвовать в саммите принял президент Польши Анджей Дуда.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это его первый визит в Украину как госсекретаря.
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