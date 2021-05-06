Состояние Ахметова увеличилось в разы, Порошенко выбыл из первой пятерки – топ-100 самых богатых украинцев от Forbes

В публикации говорится, что 2020-й – не самый успешный год для украинского бизнеса (таким считается 2013-й), но состояние первой сотни богатейших украинцев увеличилось на 42% – $44,5 млрд. На увеличение состояния повлиял рост котировок ключевых экспортных товаров – нефти, стали, пшеницы и кукурузы, отмечает издание.

Список Forbes Ukraine за год обновился на 21%: 14 участников попали в перечень впервые, семь – вернулись после перерыва. Больше всего среди “новичков” представителей IT-сектора.

На первом месте, как и в прошлом году – горно-металлургический магнат Ринат Ахметов. Журнал оценил его состояние в $7,6 млрд (год назад было $2,8 млрд по версии Forbes Ukraine и $3 млрд – по версии мирового Forbes).

Далее рейтинг выглядит так:

на втором месте – Виктор Пинчук ($2,5 млрд),

на третьем – Констанин Жеваго, который находится в розыске в Украине ($2,4 млрд),

на четвертом – Игорь Коломойский ($1,8 млрд),

на пятом – партнер Коломойского Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд).

Пятый президент Украины Петр Порошенко, который в прошлогоднем рейтинге Forbes Ukraine занимал третье место, в этом году – на седьмой позиции. Его состояние оценили в $1,6 млрд.

В рейтинге богатейших украинцев, составленном журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital в октябре 2020 года, в первую тройку вошли Ахметов, Пинчук и Порошенко.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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