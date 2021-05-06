 

Террористы “ЛНР” приговорили к 12 годам тюрьмы жителя Лисичанска, который вернулся в ОРЛО по обмену

06.05.2021, 18:08, Новости дня
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Когда именно он вернулся в ОРЛО, оккупанты не указали. 

Террористы указали, что мужчина “осужден за совершение преступления против государственной власти”.

Боевики утверждают, что житель Лисичанска, находясь в Старобельском СИЗО в декабре 2017 года был “завербован сотрудником СБУ путем включения его в списки обмена” взамен на освобождение от уголовной ответственности. Мужчину обвиняют в том, что он после возвращения на временно оккупированные территории он якобы собирал и передавал СБУ “сведения военного характера”.

Террористы заявили, что он “свою вину признал, в содеянном раскаялся”, и так называемый суд признал его виновным в “государственной измене”.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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