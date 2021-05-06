Российские пранкстеры задурили головы канадским законодателям фейковым Законом Навального

Bloomberg News

Kait Bolongaro Publishing date: May 04, 2021

(Bloomberg) – В прошлом месяце,канадские законодатели были “обведены вокруг пальца” российскими телефонными хулиганами. Это произошло на закрытом заседании парламентского комитета в Оттаве, один из них заявил что является одним из ключевых сторонников лидера оппозиции Алексея Навального.

22 апреля, парламентский комитет по иностранным делам Канады заслушал показания свидетеля, утверждавшего, что он – Леонид Волков, руководитель аппарата находящегося в тюрьме критика президента РФ Владимира Путина, сообщает во вторник Vice News. На самом деле, депутаты слушали пранкстеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова, которые в течение 25 минут выдавали себя за помощника Навального, прежде чем законодатели сообразили, что их обманывают.

Комитет подтвердил сообщение Vice News. Вскоре после начала встречи «стало ясно, что человек вводит нас в заблуждение, и комитет немедленно приостановил – а затем и совсем прекратил встречу для дальнейшего расследования», – говорится в заявлении группы.

Настоящий Волков должен дать показания о текущей ситуации с Навальным в четверг. Кузнецов и Столяров сообщили Vice, что планируют выложить видео встречи 22 апреля на свой канал в YouTube.

Законодатели в Нидерландах, Латвии, Литве и Эстонии недавно попались на ту же самую же уловку со стороны дуэта, который заработал себе репутацию на беседах с западными политиками, выдавая себя за известных людей. Пара также убедила офис премьер-министра Джастина Трюдо дать поговорить с ним, назвавшись активисткой по борьбе с изменением климата Гретой Тунберг.

Комитет по иностранным делам парламента Канады «осуждает эти неоднократные попытки ввести парламентариев в заблуждение относительно очень серьезной ситуации», – говорится в заявлении, и добавляет, что продолжающиеся аресты Россией сторонников Навального делают его ещё «более решительным в усилиях, чтобы получить полную и надлежащую информацию о ситуации».

От переводчика: видео этого разговора не нашел, вероятно еще не опубликовали, выкладываю видео беседы с премьер-министром Канады Джастином Трюдо