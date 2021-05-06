Мужчину едва не убило на кладбище в Москве

Днем 6 мая на Востряковском кладбище на юго-западе Москвы сильный порыв ветра сломал растущую на границе двух участков березу. Дерево приземлилось на голову мужчине, который ухаживал за могилами родственников. Пострадавшего без сознания доставили в больницу с черепно-мозговой травмой.

Поврежденное дерево уже спиливают. Отмечается, что до сегодняшнего дня береза не нуждалась в пристальном внимании – она не была сухой.