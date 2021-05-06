Эксперт рассказал о страхе Лукашенко перед ЕС

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06.05.2021, 18:00, Разное
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Обращаясь к белорусскому премьер-министру Роману Головченко Александр Лукашенко попросил составить список европейских предприятий, ведущих свою деятельность внутри страны. “Посмотрим на их работу”, – пригрозил президент Белоруссии, пообещав европейцам проблемы в связи с санкциями.

Эксперты, однако, сомневаются в возможности белорусской экономики оказать существенное давление на страны Запада. “Если посмотреть на долю Беларуси в импорте Евросоюза, то там 0,0%”, – рассказал экономист Лев Марголин. “В случае ответных санкционных мер можно нарваться на ответку”, – добавил он.

“ЕС угрозы Лукашенко не испугают”, – подчеркнул Лев Марголин.

Эксперт добавил, что пока от введения ограничительных мер в отношении европейских компаний Александра Лукашенко останавливает не их низкая эффективность, а страх. Причем, по его мнению, речь тут не идет о заботе обо всех белорусах и о состоянии экономики страны. По его словам, белорусский лидер преследует исключительно личные мотивы.

“Он боится ударить по тем предприятиям, которые обслуживают его и обслуживают его окружение”, – уверен Марголин. “Приносят ли его решения пользу Беларуси или нет, Лукашенко не сильно волнует”, – заключил он.



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